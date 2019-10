L’Asloca propose une convention

Le choc était rude, mercredi soir dans un café proche des immeubles 89, 91 et 93 de la rue de la Servette. Une quarantaine de locataires, avertis par une simple affichette par les régies, ont assisté à une séance d’explication. Non, cet immeuble ne va pas s’écrouler! Mais les propriétaires ont insisté sur les risques, suffisamment importants à leurs yeux, pour que les immeubles soient vidés. Leur délai? Une dizaine de jours, selon nos informations.

De son côté, l’Association de défense des locataires (ASLOCA), dont une représentante assistait à la réunion, compte défendre leurs droits. «Nous allons proposer aux propriétaires de signer une convention réglant tous les aspects liés à leur déménagement et à leur relocation», résume Christian Dandrès, avocat à l’ASLOCA. Une nouvelle réunion ouverte à l’ensemble des locataires concernés, habitants et commerçants, aura lieu lundi, de 17h à 19h, à la salle de la Paroisse Servette-Vieusseux (avenue Wendt 55).

L’avocat genevois espère que le propriétaire de l’immeuble résidentiel, La Foncière, trouvera des solutions de relocation car il possède beaucoup d’immeubles dans le canton. Cette société possède en effet une quarantaine d’immeubles dont certains sont situés dans le quartier. Des solutions provisoires pourraient aussi être envisagées dans des appart-hôtels ou des AirBnb. Mais la question essentielle qui devra être résolue via cette convention est naturellement celle des montants alloués aux locataires. Sans oublier les commerçants qui peuvent rapidement être plongés dans de grosses difficultés.

Le plus important d’entre eux est la Migros de la Servette. Selon le distributeur, elle y occupe 35 personnes et six étudiants. «Les collaboratrices et collaborateurs de Migros Servette se verront proposer une autre affectation au sein du réseau de vente de Migros Genève», précise le géant orange.