«L’emploi des gaz lacrymogènes doit rester exceptionnel»

Certes, l’ambassade du Cameroun annonçait une manifestation «violente» et des milliers de participants. La police redoutait des heurts entre les opposants et les soutiens du président Biya. Mais en réalité, samedi, elle n’a compté que 250 manifestants, venus crier leur colère (parfois très fort) mais «les mains nues». Alors pourquoi employer des gaz lacrymogènes face à un public non armé, ayant son seul drapeau sur le dos? La réaction a pu sembler disproportionnée.

«Mes collègues n’ont pas eu cette impression, répond Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Les manifestants sont venus au contact. Quand la présence de policiers en tenue antiémeute ne suffit pas, il faut utiliser des moyens de contrainte.» L’officier précise que l’usage des gaz lacrymogènes reste «bien sûr rare à Genève». La police y a recouru lors des manifestations anti-G8, en 2003, lorsque des milliers de manifestants, parmi lesquels se fondaient des casseurs déterminés et équipés, défiant les forces de l’ordre des jours durant. Il se souvient aussi que des gaz lacrymogènes ont été employés lors du rassemblement contre le WEF en 2009 puis en marge du bicentenaire de la police en 2014. Mais les Genevois se souviennent aussi que la police n’y a pas recouru lors des émeutes de décembre 2015, qui ont pourtant provoqué d’importants dégâts en ville.

La manifestation de samedi n’était pas du même ordre. Les Camerounais en colère n’étaient pas des émeutiers décidés à en découdre avec la police ou à commettre des déprédations.

«Le maintien de l’ordre est une tâche délicate.»

Interrogé, Mauro Poggia, conseiller d’État responsable de la Sécurité, «ne souhaite pas revenir sur le passé, mais en 2015, si la police avait chargé, on le lui aurait reproché. Le maintien de l’ordre est toujours une tâche délicate.» Le magistrat admet que l’usage des gaz peut «paraître surprenant. Il est bien sûr regrettable et doit rester exceptionnel». Mais l’élu soutient la police. Il rappelle que les policiers ne voulaient surtout pas prendre le risque d’une confrontation entre les militants pros et anti Biya. «Si les manifestants étaient montés vers l’hôtel, on n’aurait plus pu les retenir. Il aurait pu y avoir des blessés, voire des morts. La police se serait alors vu reprocher de ne pas avoir agi en amont. La proportionnalité ne doit pas seulement être examinée en fonction de ce qui se passe sur le moment, mais à l’aune de ce que l’on voulait absolument éviter», argumente le conseiller d’État.

La visite de Paul Biya en Suisse est privée. «Cela ne change rien, il reste un chef d’État envers lequel nous avons une responsabilité, précise le porte-parole Silvain Guillaume-Gentil. Enfin, on ne peut pas admettre que l’Hôtel Intercontinental soit envahi par 200 personnes et qu’il y ait de la casse.»

«Nous avons l’obligation de protéger un chef d’État», appuie Mauro Poggia. Que dire à ceux qui estiment que la Suisse protège un dictateur? «On peut le voir comme ça. Mais la Suisse n’a pas pris position, elle cherche une solution de paix. Et dans ce cadre, Genève est tributaire des décisions prises par la Confédération.» (24 heures)