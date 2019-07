La récolte d'abricots en hausse de 8%

La récolte d'abricots s'annonce «excellente» en Valais, tant par la qualité que par la quantité. Après le gel de 2017, le canton cumule deux belles années.

Entre la fin juin et la mi-septembre, quelque 9500 tonnes d'abricots seront cueillies. C'est 8% de plus qu'en 2018, a indiqué l'Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV) jeudi dans un communiqué.

La récolte 2019 a débuté une dizaine de jours plus tard qu'en 2018, année particulièrement précoce. Le gros de la production se concentre entre le 10 juillet et le 1er août.

Météo optimale

Comme l'an dernier, les conditions météorologiques ont été optimales, favorisant la floraison et la nouaison, soit la transformation de l'ovaire de la fleur en fruit. En 2017, le gel avait amputé la moitié de la production.

Avec près de 700 hectares, les quelque 150 producteurs valaisans produisent 97% des abricots de Suisse et couvrent 50% de la consommation du pays, le reste étant importé.

La culture des abricots rapporte en moyenne un tiers du revenu brut du secteur valaisan des fruits et légumes et crée plus de mille emplois saisonnier durant la période de récolte, précise l'IFELV. (ats/nxp)