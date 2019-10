Le corps de l’escort-girl de Genève a été transporté en taxi vers la Haute-Savoie

Lundi, nous révélions les derniers rebondissements de l’enquête genevoise sur le meurtre d’une prostituée française chez elle à Florissant la nuit du 9 au 10 septembre. Deux hommes sont suspectés de l’avoir tuée dans son appartement et d’avoir emmené le corps en taxi dans une valise en Haute-Savoie. Là, ils auraient brûlé sa dépouille avant de l’enterrer.

Mardi, «Le Parisien» annonçait que ces suspects auraient enseveli la défunte de 33 ans à Marin, un village situé entre Thonon et Évian-les-Bains. C’est là que les restes de la dépouille ont été retrouvés par les enquêteurs. Ces derniers ont en main des images de vidéosurveillance où l’on voit le duo quitter l’appartement de Florissant avec une grosse valise.

Les inspecteurs ont interpellé les deux hommes le 25 septembre. L’un, un Français âgé de 18 ans, connu des services de police, est détenu dans une prison de son pays. L’autre, un Suisse de 39 ans, défendu par Me Sylvain Zihlmann, se retrouve emprisonné à Champ-Dollon.

Selon «Le Parisien», les deux hommes avancent des explications peu convaincantes sur les circonstances de la mort. Après avoir «gazé» la jeune femme pour lui dérober de l’argent, celle-ci aurait succombé à un malaise.

Les premiers éléments de l’enquête semblent montrer que ce décès ne serait pas directement lié à son activité d’escort-girl. «Aucun des deux hommes n’était client», glisse une source proche du dossier en Suisse. À ce stade, seul le motif crapuleux semble donc émerger, même si le montant du butin dérobé à la victime n’a pas filtré. Comme nous l’indiquions lundi, cette femme avait déposé ses économies dans un coffre-fort du studio de Florissant.

Selon le média français, la prostituée travaillait avec une clientèle proche du monde de l’événementiel et de la finance: «Elle était très élégante, souvent en talons aiguilles et toujours bien habillée, relève un voisin. On se disait à peine bonjour-bonsoir. Je l’apercevais de temps en temps avec un homme, mais je la trouvais assez solitaire.»

Le Parquet d’Annecy a ouvert une information judiciaire pour «assassinat» et confié le dossier à la police judiciaire. Parallèlement, une enquête est menée dans le canton de Genève sous la direction du procureur Lobsang Duchunstang. La procureure d’Annecy, Véronique Denizot, assure le volet français de l’enquête à cheval entre deux pays.

Comme nous le révélions lundi, l’un des deux hommes, poursuivi par la justice genevoise, venait de sortir de prison après un an de détention provisoire. Arrêté une première fois en 2018, il était suspecté d’avoir poussé des femmes, dont une mineure, à se prostituer dans un appartement à Champel. Il conteste l’ensemble des faits reprochés. Aussi bien en ce qui concerne la prostitution que le meurtre.

Cet homme était connu comme un jet-setteur très «bling-bling» travaillant dans l’événementiel à Genève. Sur le volet prostitution de cette affaire, ses avocats, Mes Romain Canonica et Théo Badan, étaient parvenus à obtenir sa libération provisoire il y a un mois. C’est durant cette période de liberté qu’il se serait donc attaqué à la prostituée de Florissant.

Toujours dans le dossier de prostitution, les juges du Tribunal des mesures de contraintes (TMC) avaient hésité à le libérer, estimant qu’il existait un risque de collusion avec deux péripatéticiennes, mais aussi avec un homme répondant au sobriquet d’«affreux chameau». Un surnom qui pourrait correspondre à celui d’un maquereau de mèche avec le prévenu. C’est la thèse que privilégient les enquêteurs genevois. En effet, ces derniers ont en main un SMS entre les deux hommes qui évoquent les résultats décevants enregistrés par l’une des femmes, qui n’aurait «fait que 1200 francs».

Cette dernière procédure, dirigée par le procureur Frédéric Scheidegger, suit son cours.