Le joaillier genevois Gilbert Albert est décédé

Le célèbre joailler genevois Gilbert Albert est décédé, ce lundi, à l'âge de 89 ans.

Au sortir de ses études à l'école des Arts industriels, il s'était dirigé vers le design horloger et devenait le chef d'atelier de la Maison Patek Philippe. Puis, son goût pour des matériaux insolites l'amenait à se tourner vers la joaillerie dans les années 60. Il est le créateur le plus récompensé des Diamonds International Awards dont il a reçu dix fois la plus haute récompense.

Ses célèbres montres asymétriques et les bagues de billes interchangeables ont contribué à sa popularité. Au plus fort de sa gloire, il avait plusieurs boutiques à Genève, Zurich, Moscou et Dubaï. Il a aussi été le premier artiste vivant depuis 1917, après Fabergé, à être invité à présenter ses créations au Kremlin à Moscou.

«Gilbert Albert a voulu faire table rase de tous les principes de la bijouterie joaillerie», avait estimé Bernard Piguet, directeur et commissaire-priseur de Piguet Hôtel des Vente lors de la mise en vente de 400 montres et bijoux de l'artiste. Gilbert Albert a cherché son inspiration dans la nature pour les formes de ces pièces ou les matériaux employés. Il a par exemple créé des colliers ornés d'os fossilisés de dinosaures, d'oursins ondulés ou de carapace de tatou.

