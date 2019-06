Le maire de Chamonix porte plainte contre les occupants de l'avion genevois

L’atterrissage illégal, mardi, de l’avion de tourisme appartenant à l’aéroclub de Genève a déclenché les foudres des autorités haut-savoyardes. Le maire de Chamonix-Mont-Blanc a d’abord fustigé les occupants de l’appareil pour leur «comportement inédit et inadmissible qui constitue une atteinte intolérable à l’environnement de haute montagne et à toutes les mesures de protections existantes».

Jeudi, la mairie de Chamonix annonçait avoir déposé une plainte contre les deux occupants pour «infraction caractérisée au code de l’environnement attachée au site Classé du Massif du Mont-Blanc». La ville haut-savoyarde juge nécessaire d’actualiser l’arsenal juridique en la matière alors que le dernier arrêté préfectoral sur le sujet remonte à 1965.

Selon l’Aéroclub de Genève, son avion se serait posé dans une zone où les atterrissages sont autorisés, au Dôme du Goûter. Pour en avoir le cœur net, la «Tribune de Genève» a soumis les photos prises sur place à divers alpinistes connaissant bien le massif. Or, ceux-ci affirment que l’endroit où l’avion a été photographié se trouve près des Rochers Rouges au niveau du mur de la Côte, entre le Col de la Brenva et le Mont-Blanc, là où les autorités françaises ont verbalisé les deux occupants de l’avion. Or, les atterrissages ne sont pas autorisés à cet endroit (24 heures)