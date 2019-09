Le père de l’enfant était sous procédure judiciaire

Dimanche soir, le corps d’un petit garçon de 4 ans a été retrouvé dans le Rhône par la police. Son père, un Portugais d’une quarantaine d’années, est toujours recherché par la Brigade criminelle. L’homme était sous le coup d’une procédure judiciaire pour voies de fait, injures et menaces. «Il est suspecté de ces infractions contre son ex-compagne mais pas contre son enfant», précise une source bien informée. Que s’est-il passé? Des témoignages recueillis dans le quartier où vivait la famille, à Onex, font état d’une séparation qui a mal tourné.

Les parents de l’enfant, ensemble depuis plusieurs années, s’étaient séparés l’an passé. La maman était partie vivre au Grand-Lancy, nous explique un voisin. L’impact de cette rupture sur son compagnon, père de deux autres enfants plus grands et concierge dans un immeuble de la Cité onésienne, semble avoir été important. «On buvait le café ensemble tous les matins, explique l’un de ses amis. Il a toujours été correct. Mais suite à la séparation, il a changé. Il s’est fermé, il ne venait plus, malgré nos relances. Il nous disait des choses bizarres.»

Cet interlocuteur, qui connaissait bien le couple, fait notamment état d’un conflit autour du lieu de scolarisation de l’enfant. D’autres proches du père, passionné de voitures, confirment le contexte familial tendu, notamment autour des questions de garde et d’argent.

Elle avait peur pour son fils

Une amie de la maman nous explique que cette dernière avait peur pour son fils. «Lorsque le père était là, nous le surveillions toujours d’un œil.» Elle avait par ailleurs alerté diverses instances étatiques, nous confie cette proche, ce qu’a indiqué la mère sur Facebook et ce que confirme la procédure judiciaire en cours. «Tout le monde avait été prévenu: la police, les juges, les tribunaux, la protection des mineurs, et personne n’a rien fait!» Elle dénonce «une vengeance» et «une séparation jamais acceptée» par le père. Ce que souligne l’amie rencontrée: «Il ne l’avait pas digérée.»

Ce week-end, le père avait la garde de son fils. Tous deux ont été vus ensemble par de nombreux voisins à la fête des 50 ans de la paroisse du quartier, la veille du drame. L’homme était censé ramener le petit chez sa mère le dimanche. C’est cette dernière qui a alerté la police ce jour-là, à 19 h, parce que l’enfant n’était pas revenu à la maison. Dès cette annonce, un portrait du père, photographié à l’intérieur du Palais des Nations à Genève, a circulé sur les réseaux sociaux, relayé par la famille et des inconnus. On pouvait y lire ce commentaire: «C’est très important! Si vous voyez cette homme, s’il vous plaît, appeler immédiatement la police» (sic). La publication a depuis disparu de la plateforme.

En hommage au jeune garçon, des proches souhaitent organiser une marche blanche. «Pour l’heure, la demande est en cours de traitement», nous indique la police.

Un quartier sous le choc

Le quartier est évidemment sous le choc. «On ne peut pas s’imaginer une telle chose, encore plus quand on est soi-même parent, nous dit un voisin, très ému. Ce petit était tellement gentil.» Une autre amie de la famille «n’arrive pas à réaliser. Ce garçon était si facile à vivre, il riait beaucoup. Nous avons perdu un petit ange.»

Révélé par la télévision portugaise, le drame a été confirmé mardi par la famille puis corroboré par le Ministère public dans un communiqué diffusé en fin de journée. Selon la chaîne TVI24, il y aurait «des suspicions de violences conjugales antérieures au sein du couple». D’où la procédure pour voies de fait, menaces et injures. Les médias portugais indiquent également que la voiture du père aurait été retrouvée au barrage de Verbois. La cause exacte du décès de l’enfant reste à déterminer.

«Il s’agit de dossiers très sensibles»

Selon plusieurs avocats genevois, divorces et séparations donnent fréquemment lieu à d’interminables bras de fer entre ex-conjoints. Devant les instances civiles lorsqu’il s’agit de conflits financiers et devant les instances pénales lorsque des plaintes pour des actes de violences psychologiques (menaces, injures) ou physiques (lésions corporelles, voies de fait) sont déposées. Le tout au détriment de l’enfant. «La personne quittée sent son monde s’effondrer, confirme Me Serge Milani. Alors, certains souffrent en silence, avec réserve, quand d’autres ne peuvent s’y résoudre et ne voient d’issue que dans l’affrontement.» Après des décennies de pratique du Barreau, l’avocat, qui a également été procureur et juge des mineurs, tire un bilan personnel sur le rôle de sa profession: «Il serait bien que les avocats tendent davantage à pousser les clients vers la médiation. Une pratique qui contribue à apaiser les esprits. Et à éviter les drames. Surtout pour les femmes et les enfants.»

C’est également le sentiment de Me Bernard Nuzzo. «Notre rôle est de tempérer ces situations et d’aider nos clients à prendre de la distance. Ces dossiers sont très sensibles car ils génèrent parfois une extrême souffrance. Certains parents, autant les pères que les mères, peuvent prendre l’enfant en otage, l’utiliser comme une monnaie d’échange pour faire souffrir l’autre, pour régler leurs comptes.» L’avocat a eu à traiter de nombreux cas de ce type. «Parfois, c’est l’escalade. On s’écharpe sur le droit de visite, la contribution d’entretien. Nous sommes là pour que tout se passe bien, mais certains de ces dossiers peuvent être difficiles à gérer.» Rompu au droit de la famille, Me Thomas Barth rappelle l’importance du nouveau droit, lequel prévoit que la garde alternée constitue la règle lors d’un divorce. «Dans les nombreuses procédures que je traite, de plus en plus de couples qui se séparent, parfois pourtant sur d’importants désaccords, arrivent à faire la distinction entre les questions relatives à leurs enfants et celles purement matérielles qui, elles, génèrent davantage de conflits. Les tribunaux devraient plus souvent imposer la garde alternée aux parents, s’ils sont objectivement capables de s’entendre sur les points essentiels relatifs à leurs enfants.»

Chloé Dethurens et Fedele Mendicino