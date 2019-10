Le vigneron Willy Cretegny lance un nouveau parti

Aucun parti, ni de droite ni de gauche, ne défend réellement, selon lui, l’économie locale, soumise au diktat du libre-échange. C’est par conséquent assez logiquement que Willy Cretegny a décidé de créer sa propre formation politique. Vendredi, le vigneron de Satigny a présenté aux médias son futur bébé, dont il annonce la naissance avant la fin de l’année. Son nom: Le nouveau radical.

Candidat au premier tour de l’élection du Conseil des États, le sexagénaire hyperactif a réalisé un score plus qu’honorable: 7746 suffrages, qui lui valent la septième place du classement. Il a toutefois jugé que c’était insuffisant pour se présenter au second tour.

Il séduit la campagne

«Si j’annonce aujourd’hui le lancement de ce parti, c’est pour que la thématique qui me tient à cœur et mes idées fassent partie de la campagne électorale», explique-t-il. Mais son projet de parti est tout à fait sérieux, et il y croit. «J’inviterai le 19 novembre à un apéritif tous ceux qui ont soutenu ma candidature, poursuit-il. En raison de mon engagement et de mes activités, je pense avoir des sympathisants de provenances très diverses. Je les convierai à adhérer à mon projet. Ensuite, j’organiserai une assemblée pour créer officiellement le parti et voter ses statuts. Ce sera avant la fin de l’année.»

Le calendrier devra être tenu car le délai du dépôt des listes pour les élections municipales, qui se dérouleront le 15 mars, est fixé au lundi 6 janvier. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir dans quelles communes Le nouveau radical présentera des candidats. Toutefois, lors de l’élection aux États, Willy Cretegny a obtenu ses meilleurs résultats dans les communes en campagne, à commencer par le Mandement, mais pas uniquement. Il est ainsi en tête des candidats dans les communes de Satigny, Soral ou Dardagny.

Pionnier de la culture biologique

«Après les élections municipales, je compte bien être présent aux élections cantonales dans quatre ans, précise-t-il encore. Si je me suis moins intéressé à la politique communale, c’est parce que mes combats concernent davantage la politique fédérale.» Ces combats se rapportent en effet principalement à la production agricole et viticole locale, dont la survie est menacée par les importations de produits étrangers meilleur marché. Il est aussi un pionnier de la culture biologique en Suisse puisque son domaine a le label Bio Suisse depuis qu’il l’a créé en 1990. «L’agriculture suisse pourrait être entièrement bio, assure-t-il. Mais pour cela, elle doit être protégée. Cela permettrait également d’améliorer les salaires des travailleurs agricoles.»

Pourquoi sa sensibilité ne l’amène-t-elle pas naturellement à militer chez les Verts? «Je suis un défenseur de l’environnement depuis plus de quarante ans, et pour cela je devrais être encore un militant de ce parti, comme je l’ai été à mes débuts. Mais le parti des Verts, qui est composé essentiellement de militants non dirigeants d’entreprises, ne comprend pas les mécanismes économiques. Ce parti, comme le Parti socialiste, qui a la même composition, soutient le libre marché et ne s’oppose qu’à certains termes des accords de libre-échange.»

Aux sources du radicalisme

Le futur Nouveau Radical va donc militer pour introduire une politique protectionniste en jouant sur la taxation des importations et sur leur contingentement. «Parce que c’est le seul moyen qui permettrait à notre agriculture de survivre, et parce que c’est la meilleure politique à appliquer pour préserver l’environnement», martèle Willy Cretegny.

Et de conclure en expliquant pourquoi il a choisi de baptiser son parti ainsi: «Radical, c’est d’une part aller à la racine, à l’essence des choses. Mais cela fait aussi référence au Parti radical, qui a façonné la Suisse. Je me sens assez proche du radicalisme genevois et suisse du siècle dernier. C’est en 1947 qu’ont été inscrites dans la législation des règles de marché cohérentes, comme le droit de l’entente.»