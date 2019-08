Les autonomistes dans la rue à Moutier

Entre 3000 et 5000 autonomistes prévôtois et citoyens jurassiens vêtus de noir manifestent vendredi soir leur colère après l'annulation du vote sur Moutier (BE). Ils accusent le canton de Berne d'avoir «enterré la démocratie».

Cortège «funéraire»

Drapeaux jurassiens enroulés pour symboliser les «funérailles» de la démocratie suisse, les manifestants ont défilé dans un silence absolu au départ de la gare dès 19h30. Un cercueil blanc porté par six jeunes ouvrait le cortège. Devant eux, deux jeunes filles portaient une couronne mortuaire sur laquelle on pouvait lire «A notre chère démocratie».

Le cortège a évité de passer devant le siège antiséparatiste, pourtant sur le chemin le plus court pour rejoindre l'hôtel-de-ville. Là, deux membres du mouvement Moutier ville jurassienne, son porte-parole Valentin Zuber et son directeur de campagne Laurent Coste, doivent prendre la parole. Il n'y a pour l'heure pas un d'incident, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Les manifestants considèrent que l'annulation du vote du 18 juin 2017 par le Tribunal administratif bernois «bafoue la démocratie». La justice bernoise estime que le scrutin qui a vu une majorité de Prévôtois choisir de rejoindre le canton du Jura a été entaché d'irrégularités et de dysfonctionnements.

Trains spéciaux

Comme lors de la manifestation du 9 novembre pour dénoncer alors l'invalidation en première instance de ce scrutin par la préfète du Jura bernois, des Jurassiens avaient fait le déplacement comme l'ont montré les trains arrivés en provenance de Delémont. A cette occasion, la foule était plus de deux fois plus nombreuses.

Les mouvements de lutte autonomistes, emmenés par le comité «Moutier ville jurassienne», avaient appelé la population à descendre dans les rues de la cité prévôtoise. L'appel à manifester avait été relayé par plusieurs partis du canton du Jura.

Appel au calme

Le maire autonomiste de Moutier Marcel Winistoerfer avait lancé un appel au respect et à la retenue. «Nous demandons à la population de rester calme et respectueuse envers les personnes et les bâtiments», avait demandé l'élu prévôtois après l'annonce de cette manifestation.

Du côté antiséparatiste, on n'entend pas jouer la provocation. Mais le mouvement «Moutier-Prévôté» déplore qu'un conseiller municipal, en l'occurrence Valentin Zuber, lance un appel à manifester. «S'il y a des débordements, ce sera tout bénéfice pour nous», a reconnu le porte-parole du mouvement Patrick Roethlisberger.

Défilé antiséparatiste

Pour la première fois depuis le vote sur l'appartenance cantonale de Moutier il y a plus de deux ans, des sympathisants antiséparatistes ont manifesté dans les rues de la cité prévôtoise. Entre 100 et 200 personnes ont défilé jeudi soir en brandissant des drapeaux bernois pour fêter le jugement du Tribunal administratif. Il n'y a pas eu d'incidents.

Le comité «Moutier ville jurassienne» avait lancé un appel au calme après avoir pris connaissance de ce défilé. Sur sa page Facebook, il avait demandé aux Prévôtois d'accrocher aux fenêtres les drapeaux jurassiens et de ne pas réagir. (ats/nxp)