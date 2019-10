Les CFF vont transformer la gare de Fribourg

Des quais plus larges et plus longs, des accès facilités aux personnes à mobilité réduite, un nouveau passage sous-voies: les CFF mettront à l'enquête le 25 octobre des travaux en gare de Fribourg. Les transformations doivent répondre à l'évolution du trafic de voyageurs appelé à doubler dans les 10 ans.

Nombre de voyageurs en hausse

Quelque 27'000 voyageurs par jour ont fréquenté la gare de Fribourg en 2016, ont indiqué les CFF dans un communiqué mardi. L'entreprise ferroviaire estime qu'il y en aura 46'000 en 2028 et 75'000 en 2038.

Pour faire face à ce développement, certains quais seront élargis, voire prolongés. Un deuxième passage sous-voies sera aussi construit. De nouvelles marquises ainsi que de nouvelles installations d'alimentation électrique des voies sont aussi prévues.

Sur une durée de trois ans

Les CFF indiquent que la gare sera conforme aux directives de la loi sur l'égalité pour les handicapés à l'issue des travaux. Toutes les plateformes seront rehaussées, afin de permettre l'accès de plain-pied aux trains aux personnes à mobilité réduire ou avec des poussettes. Les rampes d'accès seront également adaptées.

Les travaux, planifiés en collaboration avec la Ville de Fribourg, devraient débuter en 2021 et se terminer en 2024. Leur montant s'élève à près de 110 millions de francs. (ats/nxp)