Les communes ne manquent pas d’idées pour le 1er Août

Pour sa 728e année, la Confédération s’offre un anniversaire fort en diversité. Folklorique, insolite mais aussi gourmand, le 1er Août se décline sous bien des aspects dans le canton de Vaud. Brunchs et spectacles pyrotechniques restent la formule traditionnelle, mais d’autres activités sont aussi organisées ici et là, pour honorer la Suisse.

La fête nationale se pratique entre amis, mais aussi en famille. Les enfants ne sont pas délaissés par les organisateurs des différentes manifestations. Nombreuses sont ainsi les communes qui organisent un cours de création de lampions pour les enfants. C’est l’exemple d’Aigle, qui prévoit plusieurs ateliers pour petits et grands. À partir de 14h, les gosses et les adultes pourront participer à un concours de dessin, à un quizz sur le château et également le visiter. Le tout gratuitement et sans inscription.

Un peu plus à l’ouest du canton, toutes les générations seront également sollicitées. Au Signal-de-Bougy, un brunch est proposé de 10h à 13h30. Dès 13h, des stands crêpes et saucisses ouvriront. À 17h30, l’accordéoniste Bertrand lancera le bal jusqu’à 21h30, juste avant les feux d’artifice.

Certains amateurs de festivités commencent dès la veille. C’est le cas du Swiss Vapeur Parc, centre d’activités familiales par excellence. L’établissement organise une soirée spéciale avant le traditionnel spectacle pyrotechnique qui aura lieu aux alentours de 22h30. Ce soir-là, les trains miniatures circuleront jusqu’à 23h30. Embarquement immédiat!

Feux d’artifices lacustres

À 22h15, les feux d’artifice seront tirés sur le lac. Possibilité de les voir depuis le bord mais aussi depuis le lac, sur un bateau de la Compagnie générale de navigation.

Vallée de Joux

Sur un lac un peu plus petit mais non moins charmant, des feux d’artifice seront également tirés à deux endroits. Sur la rade du Pont à 22 h et à la même heure au Rocheray.

Yverdon-les-Bains

Du côté de la ville thermale, un feu d’artifice «pyro-mélodique» illuminera le lac de Neuchâtel dès 22h30.

Nyon

En plus du discours prononcé par Natascha Villar, Miss Fitness Swiss 2019 et brigadière au sein de la Police Nyon Région, un feu d’artifice est tiré à Rive à 22h15.

Musique

Entre le cantique suisse, le cor des Alpes, le bruit des feux d’artifice et autres pétards, le 1er Août n’est jamais silencieux.

Estavayer-le-Lac

L’Estival Open Air, qui se déroule du 31 juillet au 3 août, innove cette année avec sa scène sur le lac. Au menu de la soirée du jeudi: Hocus Pocus à 18h et Orelsan à 23h15, notamment. Pour ne pas faillir aux traditions, un feu d’artifice est programmé à partir de 21h15.

www.estivale.ch

Morges

Pour la fête nationale, Morges organise pléthore d’animations musicales. La Ville a notamment encouragé les habitants à participer au Chœur du 1er Août qui chantera le cantique suisse à 19 h 30 au parc de l’Indépendance (au temple en cas de mauvais temps). Les festivités continueront ensuite. D’abord avec l’Orchestre Patrick Grandjean, suivi par des animations musicales organisées par l’Association morgienne des activités culturelles. Pour terminer la nuit en musique, un bal est organisé sous les guinguettes.

www.morges.ch

Pully

Pour revenir au côté traditionnel, la Ville de Pully prévoit un réveil à l’aube avec la Diane dans les rues à 5 h. Elle sera jouée par le Corps de musique de Pully, brass band qui vient de terminer 3e au giron des musiques du Gros-de-Vaud et de Lavaux. Ils emmèneront également le cortège.

www.pully.ch

Suisse romande

Cycloton est un festival de musique itinérant qui circulera sur les routes de Suisse durant tout le mois d’août. L’énergie nécessaire pour une telle manifestation est alimentée par son propre public, appelé à pédaler. Deux vélos serviront à produire l’électricité. Le tour débute le 1er août à Carouge, il passera ensuite le 3 à Renens, le 4 à Yverdon-les-Bains et le 5 à Cudrefin.

www.cycloton.ch

Politique en vue

Très à l’honneur cette année, le canton de Vaud reçoit pas moins de quatre conseillers fédéraux pour la fête nationale.

Ignazio Cassis à L’Étivaz

Le chef du Département des affaires étrangères visite le Pays d’En-Haut et pourra savourer un brunch à l’alpage Pâquier. La ferme de la famille Mottier est spécialisée en biodynamie (Notre reportage de la série d'été Clé des Champs). Ce rendez-vous traditionnel affiche malheureusement déjà complet.



Ueli Maurer à Vevey

Vevey aura des airs présidentiels. Jeudi sera la journée de la Confédération dans le cadre de la Fête des Vignerons. À cette occasion, Ueli Maurer donnera son discours à 14 h. La Garde suisse pontificale défilera auparavant, à 10 h 30, dans les rues de Vevey. Le détachement partira de la gare et sera conduit par le capitaine Cyril Duruz.



Alain Berset à Yverdon

Le ministre socialiste viendra faire un discours sur la place Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains. La partie officielle commencera à 11 h 25. Après son élocution, le chef du Département fédéral de l’intérieur sera disponible pour un échange avec la population.



Guy Parmelin un peu partout

Le Vaudois revient sur ses terres natales en cette journée de fête. En fin d’après-midi, il sera à Rueyres, dans le Gros-de-Vaud. Puis il se dirigera dans la commune d’Étoy pour boucler les festivités. Ce mercredi déjà, il participe à une balade œnologique dans sa région d’origine dans les vignobles de Bursins, Begnins et Changins. Dans la soirée, il se rendra dans la Broye fribourgeoise, du côté de Gletterens.



D'autres rendez-vous

Les traditions sont parfois revisitées mais les fondements de base sont conservés. Ainsi, les produits du terroir seront toujours à l’honneur, même déclinés sous diverses formes.

Bex

À 450 mètres sous terre, les mines de sel de Bex constituent encore et toujours une découverte exceptionnelle. Pour le 1er Août, l’attraction touristique se propose sous forme de visite des galeries, suivie d’un brunch du mineur, à base de produits locaux.

leman-sans-frontiere.org

Gland

La société de développement a pris l’habitude de se distinguer avec sa Tartine Party. Cette année ne fera pas exception. De 9h à 12h, ce petit-déjeuner, désormais réputé pour son originalité, est organisé à la Grand-Rue 38.

www.gland.ch

Rolle

La ville aime les bateaux, c’est évident. Mais le défilé nautique, vu depuis les quais, ne manquera pas d’éclat. D’autant qu’à 22h, la section rolloise des petits pêcheurs a organisé une parade pour le plus grand bonheur des badauds. Elle sera suivie, à 22h30, du feu d’artifice.

www.rolle.ch

Saint-Prex

À partir de 18h, plusieurs food-trucks seront installés le long de l’avenue de Taillecou. Au menu, de la fondue pour respecter la tradition, mais également des plats thaïlandais, mexicains, péruviens, turcs et bien d’autres encore. À 22h15, un feu traditionnel sera allumé sur le lac.

www.saint-prex.ch