Les cours pour détenteurs de chiens font leur retour

Les nouveaux détenteurs de chiens devront suivre des cours en Valais. La réintroduction de l'obligation a été votée par le Grand Conseil vendredi. Seule l'UDC s'y est opposée.

L'UDC a proposé de supprimer cette obligation de suivre une formation. Elle la juge sans effet et en veut pour preuve son abrogation au niveau fédéral en 2016, huit ans après son introduction. Les arguments du parti n'ont pas convaincu et le plénum a rejeté la proposition par 82 voix contre 35 et 4 abstentions.

Les cours obligatoires ne concerneront que les nouveaux détenteurs de chiens domiciliés en Valais. Selon le Conseil d'Etat, la formation durera au moins six heures et coûtera entre 120 et 240 francs. Les chiens de troupeaux ne sont pas concernés par l'obligation.

Ramassage des crottes

L'ensemble de la loi sur la protection des animaux modifiée a été accepté en une seule lecture par 108 voix contre 12 et 1 abstention. Le texte protège les dénonciateurs de violation de la loi, mais introduit aussi, sur une proposition du PLR, la possibilité de facturer des émoluments en cas de «dénonciation abusive ou injustifiée».

Les Verts ont aussi été entendus: les détenteurs de chiens devront ramasser les excréments de leurs animaux non seulement sur la voie publique mais aussi sur les lieux appartenant à des privés.

Les députés du canton de Neuchâtel ont aussi accepté la semaine dernière de réintroduire les cours d'éducation canine pour les nouveaux propriétaires de chiens. Dans le canton de Zurich, l'obligation est aussi en vigueur, a indiqué Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture. (ats/nxp)