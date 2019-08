«Les gens disent que je suis très dangereuse»

Sa venue était bien sûr très attendue. Et lorsque la jeune et frêle militante suédoise est montée sur scène dans l’amphithéâtre de l’Université de Lausanne, aux côtés du Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet et d’Ernst von Weizsäcker, président d’honneur du fameux Club de Rome, groupe de réflexion de scientifiques et d’économistes, les caméras n’ont d’abord vu qu’elle. Cible de la plupart des questions des journalistes, Greta Thunberg a répondu inlassablement, rappelant que «beaucoup de choses se sont passées cette année, mais que les émissions globales de carbone n’ont pas baissé et que nous sommes encore à la case départ. Nous devons faire tellement plus.»

Une jeunesse et une volonté saluée par le bouillant Jacques Dubochet. «Quand on reçoit le Prix Nobel, les gens croient que tout ce que l’on dit est vrai. J’en ai profité pour dénoncer notre stupide économie basée sur la création d’argent et la crise planétaire globale.»

Le choix de l’ironie

Face aux critiques les plus acerbes de ces derniers mois, notamment celles qui qualifient son mouvement de dangereux, Greta Thunberg a choisi de répondre par l’ironie, comme elle l’avait déjà fait à l’Assemblée nationale devant les députés français. «Oui, je suis très dangereuse, les gens le disent tout le temps à propos de notre mouvement. Nous avons un impact et ils pensent qu’ils doivent nous faire taire et créer la confusion. Je pense que c’est bon signe, cela prouve que nous comptons et qu’ils se sentent menacés.»

Les participants du sommet Smile For Future ont proposé dans la foulée une initiative citoyenne européenne d’action pour l’urgence climatique. Basée sur quatre points, elle demande la réduction des émissions de CO2 de 80% d’ici à 2030 et la neutralité carbone en 2035. «Nonante pour cent du réchauffement climatique se fait dans les océans, a rappelé Ernst von Weizsäcker. Les pays côtiers ont du souci à se faire face à la remontée des eaux qui pourrait être abrupte si la glace du Groenland se détache. Amsterdam ou Bangkok pourraient être inondées.» Les initiants demandent également une taxe carbone aux frontières qui frapperait les importations. L’UE serait ainsi sur un pied d’égalité avec les pays qui ne respectent pas l’objectif du 1,5 degré. Par ailleurs, les traités commerciaux ne doivent être signés qu’avec des pays respectant ce même objectif. Enfin, Bruxelles doit créer gratuitement du matériel éducatif sur la crise climatique. L’initiative doit récolter dès septembre – et en un an – un million de signatures dans sept pays membres avant d’être étudiée par la Commission européenne.

Une nouvelle raison pour Greta Thunberg de prendre son bâton de pèlerin. «Quand les gens auront compris la situation, ils se réveilleront. Je vais continuer à présenter les faits. Et j’espère que le rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à propos du réchauffement climatique et son impact sur les terres, présenté jeudi, sera relayé par les médias pour que les gens soient au courant.»

Lassitude

Mais la jeune Suédoise de 16 ans s’est aussi dite parfois lassée par tout cet intérêt médiatique. «Je ne suis pas un leader qu’il faut suivre, juste une participante, nous n’avons pas de structure, c’est spontané, chacun est important. On m’invite souvent, mais je ne peux que parler pour moi. C’est difficile de digérer tout ça, c’est beaucoup de responsabilités que je ne devrais pas avoir. Que nous, enfants, ne devrions pas avoir. J’adorerais retourner à l’école, mais la situation est trop grave. Nous aimerions que les adultes nous rejoignent, qu’ils portent le fardeau.» Après la Suisse, la jeune fille rejoindra New York à la voile pour faire passer son message lors de la conférence onusienne sur le climat. Toujours le même.