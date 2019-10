Les Kurdes de Genève entre colère et désarroi

En fin de journée, les Kurdes de Genève vont à nouveau se rassembler devant l'ONU, place des Nations, pour dénoncer l’offensive de l’armée turque. Ils seraient 4000 à résider à Genève et près de 100 000 en Suisse. Leur désarroi est total. Tous vivent le lâchage des Américains et l’inaction des Européens comme une «trahison» à l’image de Demir Sönmez, un photographe genevois d’origine arménienne et kurde. «Ce qui se passe est honteux. C’est un crime contre l’humanité, un génocide. La justice internationale devrait être saisie», proteste-t-il. Latcheen Malamani, une étudiante de 26 ans arrivée en Suisse en 2014, oscille entre colère et inquiétude. «Depuis trois jours je suis sans nouvelles de mes frères. La moitié de ma famille vit au nord de la Syrie. J’ai peur pour eux», confie la jeune femme. Quant à l’inaction de la communauté internationale, elle la juge «plus que honteuse». «La jeunesse kurde s’est sacrifiée au combat pour défaire l’État islamique qui constituait une menace dans le monde entier», rappelle-t-elle.

Ancien réfugié politique, Demir Sönmez a connu les prisons turques. Il sait ce qui sous-tend l’offensive lancée par Erdogan: le nationalisme. «C’est très dangereux», met-il en garde. Il n’y a pas que les joueurs de foot et leurs supporters qui sont concernés. Demir Sönmez montre la photo d’un journaliste turc qui brandit un sabre et une hache près de la ligne de front pour encourager l’armée. «Des intellectuels et des artistes aussi soutiennent l’opération militaire contre les Kurdes de Syrie. Tous les partis suivent. Erdogan a exacerbé le nationalisme pour camoufler son échec économique. Et ça marche», déplore le photographe. Ceux qui pourraient protester sont en prison.

La Turquie ne parle plus que d’une seule voix et sur le terrain le sang coule. Les Kurdes qui vivent en suisses vivent cette guerre au travers des vidéos qui leur arrivent via les réseaux sociaux. La dernière montre une femme crier en portant dans ses bras le corps de son enfant mort. Depuis quelques heures Moscou et Washington s’efforcent de convaincre Erdogan de stopper ses troupes. Pour Latcheen Malamani c’est du «bla-bla» qui ne produit aucun effet. «Pendant ce temps mes amis sont en train de mourir», explose la jeune femme. Le silence de l’Europe, elle ne le comprend pas ou plutôt si. «Personne ne bouge parce qu’Edorgan a menacé de laisser passer les migrants. Tout le monde a peur», constate-t-elle. Et d’ajouter: «C’est un mauvais raisonnement. Les conséquences des massacres commis au nord de la Syrie vont être pires. Cela va ouvrir les portes à Daech».

Estimant qu’il s’agissait d’une opération visant à éliminer les terroristes, le président Turc s’est montré jusque-là inflexible. Comme tous les Kurdes, Demir Sönmez juge l’argument irrecevable. «Il n’y a pas eu un coup de feu tiré contre la Turquie par les Kurdes qui sont en Syrie», insiste-t-il. Malgré un rapport de force qui ne laisse entrevoir aucun espoir de jours meilleurs à court et moyen terme, le rêve des Kurdes reste néanmoins intact. «Un jour notre peuple gagnera son indépendance et sa liberté», assure notre interlocuteur. Si le retrait américain et des Européens est vécu comme une trahison, il n’a en réalité que peu surpris. «Lors de mes déplacements dans la région j’ai rencontré des responsables kurdes. Ils savaient que le soutien de la communauté internationale s’arrêterait une fois le combat contre l’État islamique terminé», explique Demir Sönmez.