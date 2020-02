Logements encadrés pour les mineurs en difficulté

Le canton de Fribourg offre une nouvelle forme de prise en charge des mineurs en difficulté d'insertion. Les jeunes de 16 à 25 ans, pour lesquels un placement résidentiel traditionnel n'est pas adapté, pourront être placés dans un logement indépendant où ils seront soutenus par une équipe éducative.

«Le concept, actuellement en phase-pilote, a été développé par la Fondation de Fribourg pour la jeunesse sur mandat de la Direction de la sécurité et de la justice. Il constitue une carte supplémentaire dans l'éventail à disposition des autorités judiciaires de placement – justices de paix et tribunal des mineurs», a indiqué lundi l'Etat de Fribourg.

L'Alternative, le nom de cette nouvelle offre, est «une solution alternative aux mineurs pour qui les structures existantes d'accueil résidentiel ont échoué ou sont vouées à l'échec», peut-on lire dans le communiqué. Le moyen: fournir au jeune un logement indépendant et un accompagnement socioéducatif «sur mesure» en milieu ouvert. L'équipe éducative aide et conseille le mineur dans la gestion du quotidien et dans ses demandes de démarches.

Ce nouveau concept répond à un double constat posé aussi bien par les justices de paix, en tant qu'autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, que par les juges des mineurs. D'une part, en Suisse romande, les institutions spécialisées de prise en charge de jeunes en difficulté ne disposent pas de suffisamment de places. D'autre part, il manque des solutions pour les jeunes en rupture de lien qui n'arrivent pas à adhérer aux contraintes d'un milieu institutionnel résidentiel.

Résultats provisoires positifs

La Fondation de Fribourg pour la jeunesse a élaboré le concept en s'inspirant notamment de «celui éprouvé depuis de nombreuses années par la fondation tessinoise Amilcare», a expliqué le canton. Elle s'est appuyée sur un groupe de projet intégrant des représentants du Tribunal des mineurs et du Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse.

La phase-pilote a été lancée à la fin du premier semestre 2019. Deux jeunes, placés pénalement, bénéficient actuellement du nouveau dispositif. Un troisième placement civil est actuellement envisagé. Selon le canton, les résultats provisoires sont positifs, tant pour l'autorité de placement que pour les jeunes concernés. (ats/nxp)