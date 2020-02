Macron est appelé à moderniser également la ligne 2 du Léman Express

Bien, mais peut faire mieux. C’est en substance le message que les inconditionnels haut-savoyards du chemin de fer envoient à leurs autorités. Alors que le futur sourit à la ligne de la vallée de l’Arve, l’Association Rail Dauphiné Savoie Léman (ARDSL) demande qu’Annecy ne soit pas oubliée.

Lors de sa visite en Haute-Savoie, jeudi, Emmanuel Macron a annoncé l’injection de 160 millions d’euros (60 millions à la charge de l’État, le solde étant assumé paritairement par la Région et le Département) dans la modernisation de la ligne de la vallée de l’Arve. Une «indispensable mutation», a jugé le président de la République. De quoi s’agit-il? Sur cet axe, entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais, ce tracé ferroviaire est encore géré avec une signalisation archaïque dite de «block manuel», dont est aussi équipé le tronçon entre La Roche et Annecy. Ces portions de la carte ferroviaire n’ont pas bénéficié des vagues de modernisation qui, pour la plus récente, a permis à la voie entre Annemasse et La Roche d’être dotée l’an dernier d’un système moderne de «block automatique lumineux».

Principal bénéfice de la mise au goût du jour: l’augmentation de la capacité de l’axe. Pour la vallée de l’Arve, l’ARDSL évalue que la ligne pourra écouler près de 80 trains quotidiens, un doublement par rapport à l’offre actuelle. Il sera également plus aisé d’assurer un service en soirée. «Avec l’introduction du Léman Express sur cette ligne, on arrive aux limites de sa capacité, commente Didier Chagny, au nom de l’ARDSL. La modernisation permettra d’atteindre le même niveau de performance que sur la ligne du Chablais.»

Pour l’association, la même optimisation s’impose entre La Roche-sur-Foron et Annecy, cette dernière agglomération abritant un quart de la population départementale. «Il y a le même niveau de trafic, Annecy est le chef-lieu et un RER pourrait être développé autour de la ville, entre Groisy et Rumilly, poursuit Didier Chagny. Alors que l’autoroute aux abords d’Annecy est en train de passer à deux fois trois voies, on ne voit pas pourquoi l’équipement ferroviaire resterait dans son état des années60.» À noter qu’une signalisation modernisée pourrait aussi permettre de grappiller quelques minutes sur le temps de parcours, en accélérant les manœuvres de croisement entre deux trains sur ces tracés en voie unique.