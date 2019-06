Maudet reste en place et ne renonce pas à sa rente

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet aura droit dès samedi à une rente à vie s'il quitte le gouvernement. Mis en prévention pour acceptation d'un avantage, l'élu PLR ne compte pas démissionner pour toucher cette retraite.

Interrogé jeudi par la RTS sur un éventuel renoncement à cette rente«, Pierre Maudet a répondu: »Je n'y prétends pas«. »Je n'y prétends d'autant moins, que je n'envisage pas de démissionner«, a-il précisé.

Egalement questionné sur le sujet par Radio Lac, le conseiller d'Etat a précisé qu'il ne considère pas cette échéance comme une date fatidique. Il garde le cap sur l'horizon 2023, année où il terminera son mandat. »Je reste, car j'ai reçu un mandat de la population genevoise«, a-t-il ajouté.

A Genève, la loi prévoit une rente à vie pour les conseillers d'Etat qui entament leur huitième année à l'exécutif. En cas de départ du gouvernement Pierre Maudet pourrait ainsi prétendre à une rente annuelle à vie de près de 89'000 francs ou 7400 par mois. Une situation choquante, concède M.Maudet.

Mais il rappelle immédiatement que »le Conseil d'Etat genevois a en 2013 et en 2017 proposé à l'instar d'autres cantons de revoir ce système basé sur une époque où on quittait le Conseil d'Etat aux alentours de 60-65 ans. «Ce n'est évidemment plus adapté», a-t-il souligné. Au gouvernement depuis juin 2012, Pierre Maudet est âgé de 41 ans. (ats/nxp)