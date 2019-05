Méthane et CO2 dans une décharge en Gruyère

Des concentrations importantes de méthane et de dioxyde de carbone (CO2) ont été détectées dans deux collecteurs à proximité d’une ancienne décharge à Botterens (FR), en Gruyère. Les autorités ont installé une signalisation pour éviter tout risque.

Toutefois, il n’y a pas de danger pour la population, a rassuré vendredi l'Etat de Fribourg. L'ancienne décharge est sise à Villarbeney, sur le territoire de la commune de Botterens. Le site a été exploité entre 1971 et 1979 par la ville de Bulle. Il contient 24'000 m3 de déchets urbains et artisanaux.

Un bureau d’ingénieurs mandaté par le chef-lieu gruérien a mesuré dernièrement les émanations des gaz de la décharge dans toutes les chambres des canalisations enterrées (eaux claires et eaux usées notamment) sur et à proximité de la décharge, ainsi que dans l’air ambiant des locaux souterrains de trois maisons riveraines.

Assainissement

Les concentrations de méthane (CH4) et de CO2 présentent respectivement un danger d’explosion et d’asphyxie à l’intérieur de deux des chambres des canalisations. Des mesures de sécurisation ont été prises immédiatement, précise le communiqué de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).

Une signalisation a été mise en place pour prévenir le personnel technique qui serait appelé à visiter ces collecteurs. Dans la cave d’une maison riveraine, du CO2 a été détecté, mais à des concentrations qui ne dépassent pas la valeur autorisée. Une ventilation du local sera toutefois mise en place.

La formation de CO2 et de méthane est un processus normal de la dégradation des ordures ménagères dans les décharges, note la DAEC. Le projet d’assainissement de l’ancienne décharge est en cours de réalisation. Le site nécessite un assainissement, en raison de l’ammonium qui s’écoule notamment dans le lac de la Gruyère. (ats/nxp)