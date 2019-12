Munitions dans le Lac: Genève peut-il rester sans réaction?

Des caisses de munitions éventrées et bien visibles gisent au fond du lac, à 150 mètres d’une prise d’eau potable, mais cela ne semble pas troubler l’État, qui juge urgent de ne rien faire. C’est en tout cas l’impression qui ressort de la réponse que l’Exécutif genevois vient de donner en décembre à une question parlementaire. La députée socialiste Salima Moyard interrogeait notamment le gouvernement sur les mesures qu’il comptait prendre afin d’assainir le Petit-Lac de l’arsenal qu’on le sait receler.

L’élue n’en était pas à son coup d’essai. Elle avait déjà tenté, en vain, de secouer l’Administration cantonale en 2017, après un article de la «Tribune de Genève» qui révélait la problématique des largages de munitions dans le Petit-Lac mandaté par le constructeur Hispano-Suiza durant les années d’après-guerre, une pratique alors courante en Suisse alors que des dépôts d’armement avaient explosé.

Images inquiétantes

L’affaire a rebondi en novembre dernier après qu’une association de plongeurs français, Odysseus 3.1, a ramené des images inquiétantes du Léman: ces caisses entrouvertes gisant sur le lit lacustre, par une cinquantaine de mètres de fonds. Une dizaine de minutes ont suffi aux plongeurs pour les trouver, ce qui laisse présumer que ces inquiétants dépôts abondent. Un travail universitaire rendu en 2014 évoquait une fourchette entre 150 et 1000 tonnes.

Je ne comprends pas les freins qui empêchent l’État de prendre la mesure de la situation et de se mettre en quête de solutions Stéphanie Girardclos, Géologue

L’image contredisait en outre les propos rassurants tenus en 2017 par le Canton selon lesquels les explosifs colis avaient été engloutis par la vase. D’où la question directe de la députée: «Le Conseil d’État savait-il que des caisses de munitions étaient posées au fond du lac, nullement recouvertes de sédiments comme il le prétendait»? L’Exécutif aurait-il menti?

Dans sa réponse, le gouvernement plaide l’ignorance: selon lui, «la présence des quatre caisses directement visibles [...] constitue un élément nouveau». Son ignorance ne s’arrête pas là. Le Conseil d’État indique ne disposer «ni d’une liste des munitions immergées ni de la nature exacte de ces dernières». Comment diable a-t-il pu alors se montrer aussi rassurant en 2017?

Pas d’anomalie selon l’État

Le Conseil d’État persiste et signe. Selon lui, «l’impact réel sur l’environnement et l’homme est loin d’être avéré». Aucune analyse des eaux et des sédiments n’a en effet décelé de répercussions et aucune anomalie n’a été repérée dans l’eau potable, régulièrement surveillée par les SIG. En outre, la corrosion des munitions ne serait que très lente et d’éventuels polluants seraient largement dilués dans un lac. Enfin, repêcher ces armements serait risqué pour les plongeurs.

«Il est estimé qu’une forte probabilité d’atteinte à l’environnement et à l’homme n’existe pas, en vertu du potentiel connu de pollution, de migration, de diffusion et des recherches effectuées depuis quinze ans au niveau suisse», conclut le Conseil d’État. Une éventuelle cartographie devrait être précédée, à son sens, d’une évaluation des risques sécuritaires à conduire avec le département fédéral de la défense, dépositaire du savoir en la matière.

À noter toutefois que si la Confédération a pris la responsabilité de surveiller les lacs où l’armée a largué des armements (en Suisse centrale et dans l’Oberland bernois), il incomberait au Canton d’assumer un éventuel assainissement consécutif aux largages d’une entreprise aujourd’hui disparue.

Ces propos ne rassurent aucunement Salima Moyard. «J’aurais espéré le début d’une prise de conscience de la part de l’État, mais celui-ci persiste à affirmer qu’il n’y a pas de danger, du moins actuellement, déplore-t-elle. Les images prises par Odysseus 3.1 ont pourtant fait tomber le principal argument qui était celui de l’administration en 2017, à savoir que les caisses étaient enfouies, ce qui n’est manifestement pas le cas et qui apparaissait comme très peu probable au vu des connaissances scientifiques. Ces caisses peuvent-elles encore rester immergées durant des décennies et se corroder sans libérer les matériaux toxiques qu’elles contiennent? Sans doute non. On a l’impression que les élus successifs préfèrent déléguer le travail à leurs successeurs. Pour ma part, je ne vais pas en rester là: je vais rédiger une motion.»

Discours contradictoire

La réponse gouvernementale laisse également sur sa faim la géologue Stéphanie Girardclos, spécialiste des sédiments lacustres et maître d’enseignement à l’Université de Genève qui suit le dossier depuis des années. «L’aspect positif de cette réponse, c’est que l’État admet qu’il ignore la localisation de ces munitions, leur nombre et leur nature, commente la scientifique. En revanche, on peut trouver contradictoire son discours qui affirme qu’il vaut mieux ne rien faire tout à la fois parce que ces munitions ne présenteraient aucun danger et parce que leur repêchage entraînerait des périls. Pour ma part, je ne comprends pas quels sont les freins qui empêchent l’État de prendre la mesure de la situation et de se mettre en quête de solutions.»