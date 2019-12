Noëlla Rouget, les 100 ans d’une humaniste

À 99 ans, Noëlla Rouget peine à entendre et a du mal à raconter son histoire. On nous avait prévenus avant la rencontre à l’EMS, mais on nous avait aussi donné un conseil. «Demandez-lui de vous lire sa lettre au général de Gaulle.» À peine arrivé dans sa chambre, on se présente poliment avant de lui tendre une copie de son courrier écrit à la machine le 14 janvier 1966. Noëlla Rouget se lance à haute voix. Sa voix semble alors redevenir celle de la jeune résistante qu’elle a été, la rescapée des camps opposée à la peine de mort, la croyante, la femme qui a fait gracier son bourreau au nom de ses idéaux.

Le 25 décembre, Noëlla Rouget fêtera ses 100 ans dans sa maison de repos de Champel. Ses fils Patrick et François l’entoureront, ainsi qu’une vingtaine de personnes pour une réception en toute discrétion, à l’image de la centenaire.

L’origine de son prénom? «Nous étions une famille très catholique. Je suis née le jour de Noël, on m’a appelée Noëlla», sourit la principale intéressée. Pour le reste, les souvenirs d’une vie extraordinaire s’effacent.

Il faut se tourner vers ses fils, mais également vers Eric Monnier et Brigitte Exchaquet-Monnier, les historiens qui se penchent sur son parcours. Il y a dix ans, le couple a commencé ses recherches sur les résistantes accueillies en Suisse après avoir survécu aux camps de concentration. Noëlla vivait comme eux, à Genève. «Notre rencontre et la relation avec elle ont bouleversé notre vie», disent-ils à l’heure de boucler une biographie retraçant sa vie.

Occupation et fiançailles

En 1940, Noëlla Peaudeau (son nom de jeune fille) a 21 ans et vit à Angers. Elle enseigne le français dans un pensionnat et rêve d’études de lettres, mais les Allemands paradent dans la ville et la guerre bouche les perspectives d’avenir.

L’ordre qui s’installe révolte la jeune adulte. «Comment aider?» demande-t-elle à un résistant qui lui tend un tract. À son tour, elle entre en résistance. De la distribution de journaux clandestins, elle passe au transport de valises. «En réalité, elle a intégré le réseau d’obédience gaulliste Honneur et Patrie», relève son biographe Eric Monnier.

Comme elle, le jeune Adrien Tigeot aime les lettres et combat l’occupant. Avec Noëlla, les fiançailles sont officialisées en juin 1943, quelques jours avant que tous deux ne soient arrêtés.

L’homme qui frappe à la porte des Peaudeau pour emmener Noëlla n’est pas allemand, mais angevin. Il se nomme Jacques Vasseur. L’histoire retiendra de cet auxiliaire de la Gestapo les pires sévices et 230 assassinats au nom de la répression des activités anti-allemandes en France.

La résistante est incarcérée plusieurs mois à Compiègne, antichambre des camps de concentration. Adrien Tigeot, lui, sera fusillé en décembre. Dans sa dernière lettre, il écrira à sa fiancée d’«aimer encore, de l’oublier et d’être heureuse». Ces mots, Noëlla ne les lira qu’après la guerre.

Les poèmes pour survivre

Le 31 janvier 1944, elle est déportée en train à Ravensbrück, camp de concentration nazi réservé aux femmes et à leurs enfants. Les contingents donnent le vertige et la nausée: 150 000 détenus au total, plus de 90 000 morts. Comment survit-on? La réponse se trouve dans le récit que Noëlla Rouget fera aux écoliers, des décennies plus tard. «La foi, qu’elle soit religieuse, philosophique ou politique, permet de survivre. La culture maintient aussi en vie: à Ravensbrück, je récitais les poèmes que j’avais appris par cœur. Il y avait surtout une grande solidarité entre détenues. J’ai rencontré là-bas des personnes admirables, à l’image d’une religieuse qui s’est sacrifiée pour éviter la chambre à gaz à une mère.»

Elle-même a eu de la chance. «Deux fois, j’ai échappé à la chambre à gaz par miracle. Des amies m’ont cachée dans un plafond. Nous avions réussi à arracher des lattes et à nous faufiler sous le toit», raconte-t-elle.

En avril 1945, la rescapée est tuberculeuse et pèse 32 kilos quand le cauchemar prend fin. À Angers, ses parents et son frère sont vivants mais la maison est un tas de gravats.

S’ouvre alors le volet suisse de la vie de Noëlla Rouget. À Ravensbrück, elle s’est liée d’amitié avec Geneviève de Gaulle, nièce du général, comme elle résistante. Cette dernière lui propose une convalescence en Suisse, où elle a mis sur pied neuf maisons accueillant les anciennes déportées. Ce sera à Château d’Oex. «Le paradis, après l’enfer», dira plus tard Noëlla Rouget. D’autant qu’un soir, elle se convainc de suivre les copines à un bal et accepte l’invitation à danser d’un jeune militaire genevois. Son nom est André Rouget.

Noëlla la catholique et André le protestant se marient et s’installent à Genève en 1947. La guerre est finie et il y a une vie de famille à préserver. «Il était difficile de parler du vécu de notre mère, elle en faisait de terribles cauchemars, se souviennent ses fils. Notre père était très protecteur et nous interdisait d’aborder la question de ses souffrances.»

Durant ces décennies de silence et de discrétion, la Genevoise d’adoption entretient la flamme de son engagement au sein de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR), dont elle préside la délégation suisse.

Le procès du bourreau

Puis vient le moment d’affronter le passé. En 1965, Noëlla Rouget est convoquée comme témoin par la Cour de sûreté de l’État. Jacques Vasseur y est jugé. Avec sa raie au milieu et sa moustache, l’accusé vivait caché dans la maison de sa mère depuis dix-sept ans pour échapper à la justice. À la barre, il nie les sévices et les exécutions, prétend avoir été un modeste interprète au service des Allemands, mais ses victimes rescapées le reconnaissent sans hésiter. Quant aux psychiatres qui ont examiné Vasseur, ils offrent aux chroniqueurs judiciaires l’occasion de relever que le tortionnaire n’a jamais eu de relation sexuelle «pour ne pas faire de peine à maman», lit-on dans «Le Monde» du 20 octobre 1965.

À l’heure où la France crie vengeance, Noëlla Rouget craint une condamnation à mort de Jacques Vasseur. Dans une lettre au président du Tribunal, elle exprime sa conviction que «s’il faut combattre l’erreur, nous n’en avons pas pour autant le droit de disposer de la vie de celui qui a erré».

Quand la peine capitale est prononcée, elle s’adresse au général de Gaulle. Cette lettre a-t-elle vraiment contribué à changer le cours de l’histoire? «Manifestement, ça a été décisif. Sans doute en raison de la manière dont elle a été écrite, mais surtout parce que cette lettre venait d’une victime», répondent Eric Monnier et Brigitte Exchaquet-Monnier.

Jacques Vasseur, l’assassin de son compagnon, homme lige de la Gestapo à l’origine de sa déportation et de la disparition de centaines d’autres, évitera la sentence de mort. L’homme purgera une peine à perpétuité, ramenée plus tard à 20 ans, avant de mourir dans l’anonymat en Allemagne en 2009.

Cinquante ans plus tard, tournée vers la fenêtre de sa petite chambre, Noëlla Rouget peut encore mettre des mots simples et précis sur le sentiment qui l’animait à l’époque de sa demande de grâce. Le besoin d’accorder le pardon? «Non. C’était par principe et par conviction religieuse. J’étais opposée à la peine de mort.»

Cet épisode de la lettre au général restera terré dans la mémoire de Noëlla Rouget. «Elle ne l’a jamais abordé lors de ses conférences», confirment ses deux fils. Si le grand public l’a ignoré durant de longues années, à Angers, son geste lui a valu quelques inimitiés parmi une population meurtrie par l’occupation.

Face au négationnisme

Mais Noëlla vit désormais loin de la Loire. À Genève, elle poursuit une existence discrète jusqu’à l’inquiétante montée du négationnisme. En 1986, Mariette Paschoud, enseignante d’histoire à Lausanne, nie publiquement l’existence des chambres à gaz. Noëlla, qui a vu l’horreur au plus près, reprend la plume. Sa lettre ouverte paraît dans la «Gazette de Lausanne». «Par vos négations, mes infortunées camarades sont assassinées une seconde fois», écrit-elle. Selon ceux qui sont toujours à ses côtés, elle a pris conscience à ce moment précis de l’absolue nécessité de témoigner. «C’est comme si elle s’était libérée à 70 ans», fait remarquer son fils Patrick.

À l’aube de fêter sa centième année, Noëlla Rouget a cessé de prendre la parole publiquement. Qu’il s’agisse de ses fils ou du couple d’historiens engagé dans la rédaction de sa biographie, son entourage déploie une énergie admirable pour sauvegarder ses archives et ainsi graver son existence et ses gestes dans l’éternité.

Ils ne sont pas les seuls à avoir compris cette absolue nécessité. En décembre, une lettre signée par Emmanuel Macron est parvenue à l’EMS Les Bruyères. Le président de la République française a élevé Noëlla Rouget à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre national du mérite.

Le couple d’historiens, la convalescence en Suisse et les coïncidences

Certaines rencontres semblent prédestinées. Ou est-ce simplement le hasard? Dans tous les cas, une série de coïncidences ont rapproché les historiens Eric Monnier et Brigitte Exchaquet-Monnier de Noëlla Rouget.

Tout débute à Château d’Oex, en 2009, quand l’ancienne nounou de Brigitte Exchaquet, lui livre un secret: «J’ai tenu une maison de déportées.» Voilà qui attise la curiosité et lance les recherches du couple. Le chalet est vite identifié: il se nommait La Gumfluh. Un livre d’or existe, mais il renferme uniquement les prénoms des résidentes. En revanche, un mot de remerciement va permettre d’aller plus loin. Il est signé André Rouget, de Genève.

Lui est décédé en 2005, mais le couple retrouvera son épouse Noëlla. En réalité, les historiens comprendront qu’ils étaient personnellement liés à cette histoire.

Dans sa jeunesse, Eric Monnier fréquentait le Service civil international (un mouvement pacifiste, alternative à au service militaire) aux côtés d’André Rouget. Son épouse, devenue historienne «par la force des choses» après une carrière dans la santé, découvre surtout que son père, médecin à Château d’Oex, a soigné les femmes en convalescence à La Gumfluh; sa mère, elle, louait la maison. Ses parents ne lui en avaient jamais parlé.

À corps perdu, les historiens se plongent dans les archives de ces lieux de convalescence et dans les parcours des résistantes françaises accueillies en Suisse. Dans «Retour à la vie, L’accueil en Suisse romande d’anciennes déportées françaises de la Résistance (1945-1947)» (Éd. Alphil, 2013), ils identifient neuf établissements en Suisse romande, ainsi que 500 déportées, parmi lesquelles quelques juives – Simone Veil notamment.

On doit l’existence de ces maisons à Geneviève de Gaulle, nièce du général, fille du consul général de France à Genève, elle aussi résistante et rescapée des camps.

Parmi les femmes revenant de l’enfer, Noëlla Rouget a passé trois mois à Château d’Oex. Soixante plus tard, quand les historiens entament leurs recherches, elle est l’une des dernières survivantes et vit, comme eux, à Genève. Rapidement, une relation personnelle se noue. Puis, quand la Genevoise d’adoption quitte son logement pour un EMS, ses fils décident de remettre ses archives personnelles au couple Monnier-Exchaquet. La demande de grâce adressée au général de Gaulle sommeillait dans un carton. Les historiens mettront également la main sur la correspondance que Noëlla Rouget a entretenue avec le condamné.

Cette histoire a convaincu les chercheurs de publier une biographie de Noëlla Rouget, dont la parution est prévue pour 2020. Le titre n’est pas définitif, mais Brigitte Exchaquet-Monnier émet un souhait: «J’aimerais qu’on le nomme «Noëlla Rouget, la rebelle humaniste».

En attendant, le quotidien français «Le Monde» a consacré un large portrait à la résistante, suivi par le téléjournal de France 2 et d’autres médias.

Avant que Noëlla Rouget ne fête ses 100 ans, une dernière coïncidence est entrée dans la chambre de son EMS. Sur un écriteau accroché à sa porte, le nom de son soignant attitré est inscrit: il se nomme Vasseur. Exactement comme son bourreau, l’homme qu’elle a fait gracier au nom de ses idéaux en 1965. Selon ceux qui entourent la centenaire, elle a éclaté de rire en découvrant ce nom: «Il va me poursuivre jusqu’à la mort», a-t-elle dit.

Le soignant, lui, a mené sa propre enquête. Son nom est commun dans le nord de la France. Il a été rassuré de découvrir qu’il n’avait aucun lien avec le Vasseur qui a taché l’histoire de ses crimes. L.D.S.