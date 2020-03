Le nombre de décès double à Genève en deux jours

«La situation est grave.» Adrien Bron, directeur général de la Santé, ne le cache pas ce dimanche: «Les jours qui viennent vont être critiques pour le système de soins.» Dans le bilan sanitaire livré cet après-midi, il a qualifié le tableau de tout à fait préoccupant.

Alors que le canton déplorait vendredi 7 décès liés à l'épidémie, désormais 13 personnes en sont mortes; 179 personnes sont hospitalisées. Ce dimanche à la mi-journée, 36 patients étaient intubés en raison du COVID-19 alors qu'ils n'étaient que 12 la semaine dernière. Au total, si on ajoute les autres maladies, le nombre de patients intubés est supérieur.

Au total, à ce jour, 1144 personnes ont été diagnostiquées positifs au coronavirus, a précisé la docteure Aglaé Tardin, future médecin cantonale. Comme les tests diagnostics sont réservés aux soignants et aux personnes les plus vulnérables, ce chiffre ne reflète évidemment pas la réalité dans sa globalité.

Tout en rendant hommage à tous ceux qui sont «au front», Adrien Bron martèle ce message: «Si vous voulez aider les soignants, il faut absolument respecter les consignes de confinement, de distance sociale et d'hygiène. Ces éléments de solidarité sont essentiels pour que les Genevois qui en auront besoin puissent recevoir des soins.» Et la docteure Tardin de renchérir: «La manière d'être le plus solidaire est de rester chez soi. Plus de promenade en grande famille, plus de musique en bande. L'impact de ces mesures se fera sentir dans 5 à 10 jours. La prise de conscience doit se faire immédiatement.»

Selon nos sources, une part non négligeable de personnes intubées sont plus jeunes que le profil initialement décrit: moins de 65 ans et sans maladies associées. «Pour l'heure, nous n'avons que le profil des personnes décédées, mais nous nous intéresserons bientôt aux profils de toutes les personnes hospitalisées» a répondu la Dre Tardin.

Quid du manque de tests? «Samedi, nous espérions une livraison mais il semble que ces tests soient toujours bloqués à la frontière allemande», indique le Directeur général de la santé. Les tests demeurent donc, pour l'heure, réservés aux soignants et aux personnes les plus à risques, malgré le souhait du canton d'élargir le dépistage.

Enfin, les autorités sanitaires réfléchissent à gérer la crise à l'échelle de la région. «Peut-être qu'il ne sera pas inutile de pouvoir accéder aux capacités hospitalières de la France voisine pour hospitaliser certains patients, indique Adrien Bron. Cela ne concernerait pas les patients ayant besoin de soins aigus, mais peut-être ceux en suite de traitement.»