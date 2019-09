«Nous avons perdu un petit ange»

Dimanche soir, le corps d’un petit garçon de 4 ans a été retrouvé dans le Rhône par la police. Son père, un Portugais d’une quarantaine d’années, est toujours recherché par la Brigade criminelle de la police. Que s’est-il passé? Des témoignages recueillis dans le quartier où vivait la famille, à Onex (GE), font état d’une séparation qui a mal tourné.

Les parents de l’enfant, ensemble depuis plusieurs années, s’étaient séparés l’an passé. La maman était partie vivre au Grand-Lancy, nous explique un voisin. L’impact sur son compagnon, père de deux autres enfants plus grands et concierge dans un immeuble de la Cité onésienne, semble avoir été direct. «On buvait le café ensemble tous les matins, explique l’un de ses amis. Il a toujours été correct. Mais suite à la séparation, il a changé. Il s’est fermé, il ne venait plus, malgré nos relances. Il nous disait des choses bizarres.» Cet interlocuteur, qui connaissait bien le couple, fait notamment état d’un conflit autour du lieu de scolarisation de l’enfant.

La mère avait lancé des alertes

Une amie de la maman qui, elle, a préféré garder le silence, nous explique que cette dernière avait peur pour son fils. «Lorsque le père était là, nous le surveillions toujours d’un œil», explique-t-elle. La mère avait par ailleurs alerté diverses instances, nous confie cette proche, ce qu’a confirmé la mère sur Facebook. Elle indique aussi avoir alerté différentes instances. «Tout le monde avait été prévenu: la police, les juges, les tribunaux, la protection des mineurs, et personne n’a rien fait!» Elle dénonce «une vengeance» et «une séparation jamais acceptée» par le père. Ce que confirme l'amie rencontrée: «Il ne l'avait pas digérée.»

Dans le quartier, c’est le choc. Père et fils avaient été vus par de nombreux voisins à la fête des 50 ans de la paroisse Saint-Marc, la veille du drame. En hommage au jeune garçon, des proches souhaitent organiser une marche blanche. «Pour l'heure, la demande est en cours de traitement», nous indique la police genevoise.

«On ne peut pas s’imaginer une telle chose, encore plus quand on est soi-même parent, nous dit un voisin, très ému. Ce petit était tellement gentil.» Une autre amie de la famille «n’arrive pas à réaliser. Ce garçon était si facile à vivre, il riait beaucoup. Nous avons perdu un petit ange.»