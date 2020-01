Le nouveau patron veut réorganiser la prison

La prison de Champ-Dollon (GE) est à l'aube de grands changements dans son organisation. Le nouveau directeur de l'établissement pénitentiaire Martin von Muralt veut abandonner l'idée de gardiens polyvalents au profit de spécialistes.

La prison sera organisée en trois domaines d'activité, a expliqué vendredi M. von Muralt, dans une interview accordée au «Temps». Une unité sera spécialisée dans les interventions en milieu carcéral. Les agents qui y seront affectés traiteront des urgences avec possible usage de la contrainte.

La polyvalence des gardiens en question

Un deuxième groupe de surveillants sera cantonné aux étages. Ce personnel aura «un rôle plus social». Il sera en contact plus régulier avec les détenus et pourra ainsi fournir de précieuses informations. Le troisième domaine sera celui qui touche au parcours carcéral, avec au bout un projet de vie.

Pour le nouveau directeur de Champ-Dollon, le modèle de la polyvalence des gardiens, en place depuis quarante ans, «semble moins adapté pour faire face aux attentes de demain». Un agent peut ainsi avoir «jusqu'à sept chefs différents par mois en fonction de son tournus».

«Les enjeux liés à la réinsertion nous obligent à prendre le virage de la spécialisation», a estimé M. von Muralt, qui, avant de prendre la tête de Champ-Dollon, commandait la police de la région de Morges (VD). La faisabilité du projet sera évaluée en fin d'année. Si les conditions ne sont pas remplies, sa mise en oeuvre sera repoussée. (ats/nxp)