Nouvelle liaison aérienne Genève Paris-Orly

A partir du 14 décembre, un vol aller-retour pour Paris-Orly en Airbus 320 ou 321 sera proposé au départ de Genève, notamment pour les correspondances long-courrier vers New York ou Pointe à Pitre, via l'aéroport d'Orly et au départ de Paris, pour les touristes français qui se rendent sur les domaines skiables alpins.

Air France a effectué son premier vol sans escale de Paris vers Genève en 1937. Cette nouvelle rotation du samedi avec Orly s'ajoute aux 60 fréquences hebdomadaires assurées par la compagnie avec l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.