Nouvelle plainte contre Tariq Ramadan

Une nouvelle plainte à l'encontre de Tariq Ramadan a été déposée pour calomnie. Selon une information de la RTS, l'auteur de la plainte n'est autre que cette Suissesse qui avait déjà saisi la justice en avril 2018, accusant l’islamologue «de l’avoir séquestrée et violée dans un hôtel genevois en octobre 2008».

Motif de la calomnie? Des propos tenus par Tariq Ramadan dans son livre paru en 2017, dans lequel son auteur consacrait quelques pages à la plaignante. L'islamologue y déclare que la Suissesse n'aurait pas souhaité porter plainte contre lui mais simplement «dénoncer un comportement ». Il s'interroge ensuite sur les motifs qui l'auraient fait soudain changer d'avis. C'est un autre passage qui pose problème -– et l'objet de la calomnie, lorsque Tariq Ramadan tente d'expliquer les motivations de la plaignante. Elle aurait décidé de porter plainte parce que «des individus l’auraient poussée à agir ainsi contre une importante rétribution», relate t0ujours la RTS.

Défendue par Mes Robert Assaël et Alec Reymond, la plaignante conteste cette accusation «objectivement fausse» et attentatoire à son honneur, selon elle. Contactés par la RTS, les avocats de Tariq Ramadan, Mes Guerric Canonica et Pierre de Preux, ont refusé de s’exprimer à la fois sur le silence de la plaignante réclamé par Tariq Ramadan et sur la plainte pour calomnie.

Rappelons enfin que le ministère public genevois avait ouvert une instruction pénale pour viol et contrainte sexuelle en septembre 2018. Mais, à ce jour, il n’a pas encore auditionné Tariq Ramadan.