Le Palais des Nations presque à l’arrêt

Le cœur battant de la Genève internationale est lui aussi impacté par la crise du coronavirus. Les couloirs du Palais des Nations sont presque vides. La semaine dernière, l’ONU avait décidé de suspendre les visites ouvertes au public. Ce jeudi, la présidente du Conseil de droits de l’homme, l’autrichienne Elisabeth Tichy-Fisslberger a annoncé la suspension des travaux du Conseil des droits de l’homme réunis en session ordinaire depuis le 24 février 2020. La semaine dernière, l’ONU avait déjà décidé de réduire la voilure en supprimant les side-events et en imposant certaines restrictions.

«Le passage au stade de la pandémie annoncé par l’OMS et les nouvelles restrictions imposées par la Suisse, nous ont conduits à prendre cette décision», a expliqué la diplomate lors d’un bref point de presse. À la demande de leurs chancelleries plusieurs délégations avaient déjà commencé à faire leurs valises. Les salles de conférences ne sont pas les seules à se vider. Les bureaux aussi.

La directrice générale de l’ONU à Genève, la russe Tatiana Valovaya, a adressé un courrier au personnel pour recommander aux personnes de plus de 65 ans et/ou celles souffrant déjà de maladies à travailler depuis leur domicile. Les autres employés sont invités à le faire quand c'est possible et les chefs de service sont invités à développer le télétravail. À cette heure, aucun employé ou diplomate en poste au Palais des Nations n’a été atteint par le coronavirus. En revanche, l’OMC voisine a annoncé mardi que le virus circulait parmi son personnel. La porosité entre les différentes agences onusiennes laisse à penser que d’autres cas pourraient apparaître ailleurs au sein de la Genève internationale.