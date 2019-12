Les peines des agresseurs de Saint-Jean sont confirmées

Face à la violence de l'agression et à ses conséquences dramatiques, le jugement de première instance pouvait difficilement être infléchi. Il a été confirmé, vendredi après-midi, au terme du procès en appel de deux majeurs auteurs de l'agression de Saint-Jean. Tous deux âgés de 21 ans, ils ont échoué à obtenir la clémence de la Cour.

Pour les sept juges de la Chambre pénale d'appel et de révision, les sanctions de 15 et 12 ans de prison pour tentative d'assassinat infligées par le Tribunal criminel en première instance sont «pleinement justifiées».

L’âge pris en compte

Lentement, en s’adressant directement aux deux prévenus debout devant elle, la présidente de la Cour, Catherine Gavin, a procédé à la lecture de la décision. «L’intention de tuer n’est pas discutable», a-t-elle souligné. Aussi, les tentatives d’assassinat – deux pour le premier prévenu, une pour son camarade – sont à nouveau reconnues. Quant au jeune âge des deux hommes, 18 ans et quelques mois en janvier 2017 lors de l’agression, «il a été pris en compte».

Pour les deux majeurs du «gang», comme l’a qualifié le procureur Olivier Jornot, les chances d’obtenir une réduction de peine étaient minces. Le premier ne contestait pas la tentative d’assassinat sur la victime tabassée devant le temple de Saint-Jean, mais espérait pouvoir échapper à la charge de tentative d’assassinat au détriment de l’autre blessé, laissé pour mort au pied des tables sur les voies couvertes avec de multiples fractures crâniennes. Et pourtant, l’utilisation de la batte de baseball était admise. Se basant sur les nombreuses déclarations, les juges ont retenu qu’au moins un coup a été porté à la tête. Par ailleurs, les médecins légistes n’ont pas observé de lésion sur le corps du trentenaire.

Peine individualisée

Pour les avocats du second prévenu, Brésilien d’origine et sous le coup d’une expulsion, ce procès en appel devait servir à semer le doute dans l’esprit des juges. A-t-il vraiment donné des coups de pied à la tête de la victime à terre devant le temple de Saint-Jean? Au vrai, le prévenu a été le meilleur ennemi de sa propre défense. D’abord, il a photographié et partagé sur WhatsApp les taches de sang sur ses chaussures. Puis, il a réitéré ses aveux, même en présence de son avocat, avant le revirement en appel.

Sa sanction de 12 ans ne pouvait donc être modifiée. Par ailleurs, «la peine a été correctement individualisée», a relevé la Cour, confirmant son expulsion du territoire quand il sortira de prison.

Comme lors du premier procès en mars, les proches des victimes ont vécu l’épreuve de la confrontation avec les agresseurs. Comme en mars, ils ont entendu leurs excuses maladroites et les ont rejetées.

Le soulagement des proches

La confirmation des peines constitue «un soulagement» pour les familles de ces deux hommes meurtris. «Ce verdict réaffirme deux choses importantes, selon MeLaura Santonino. Donner des coups de batte et des coups de pied à la tête mérite le qualificatif juridique le plus grave. Par ailleurs, on ne peut se prévaloir de la consommation d’alcool pour amoindrir sa responsabilité.» Simon Ntah, curateur de l’homme le plus lourdement blessé et avocat de sa famille, se félicite du fait que les juges soient arrivés aux mêmes conclusions qu’en première instance. «Cela confirme la justesse de la décision.»

Le procureur Olivier Jornot a hérité du dossier récemment. Mardi, au terme d’un réquisitoire sévère et puissant, il a qualifié de clémentes les peines à 15 et 12 ans de prison, mais n’attendait de ce nouveau procès qu’une confirmation des sanctions.

Quant aux avocats de la défense, ils n’ont pas souhaité commenter la décision à chaud. À l’exception de Guillaume de Candolle, l’un des défenseurs du jeune Brésilien condamné et expulsé: «Cette affaire est chargée d’émotion et cette décision s’en ressent, raison pour laquelle la question d’un recours au Tribunal fédéral se pose.»