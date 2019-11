Pierre Maudet règle ses comptes

Le conseiller d'État Pierre Maudet, chargé du développement économique du canton de Genève, s'est exprimé publiquement ce mardi soir lors d'une interview sur la radio associative Radio Tonic. L'ancien président du gouvernement genevois a été questionné sur plusieurs thématiques, allant des votations cantonales du 24 novembre, en passant par sa relation avec la justice, jusqu'à sa situation personnelle. Résumé.

«Je pourrais redemander à la population de témoigner sa confiance»

Sur sa situation personnelle, Pierre Maudet confie ne pas être spécialement un «bouc émissaire», mais «fréquemment cité comme cause de différents maux». Il poursuit: «Ça fait partie de la politique. Mais il est vrai que je connais une épreuve qui est objectivement difficile à traverser. C'est quand même assez violent, mais je ne plains pas.» Démission? «Ce serait une solution de facilité. (...) Je fais encore avancer des projets», assure l'élu rappelant qu'une majorité de l'assemblée générale de son parti l'avait soutenu en janvier 2019.

«J'ai déçu terriblement. (...) Il faut aller au terme de cette procédure. Je dois des comptes au peuple. Une fois la procédure jugée, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent ou je redemanderai à la population de témoigner sa confiance.»

Sur sa relation avec le Procureur général

Sur la longueur de l'enquête que mène le Ministère public genevois, Pierre Maudet la juge «lente». «Comme prévenu, je confirme qu'il y a une dimension très spectaculaire de cette procédure», déplorant la «multitude des fuites» liées à son affaire. Quant à la question d'une éventuelle instrumentalisation du Ministère public, Pierre Maudet rétorque que cette question-là, «nous pouvons nous la poser». Notamment en regard, selon l'intéressé, de documents transmis à des tiers. Le conseiller d'État ne tarit pas, non plus, de critiques à l'égard de plusieurs médias, plus virulents à porter des attaques à son encontre que de publier des démentis.

Sur les mauvaises performances du PLR

«Pour l'amour du PLR, Pierre, s'il te plaît, démissionne du parti.» Tel avait été l'appel lancé par le conseiller national Christian Lüscher, le 11 novembre, sur la RTS, suite aux mauvais résulats du PLR aux élections fédérals. Réponse du berger à la bergère: «On connait tous le côté théâtral de Christian Lüscher et ses excès de langage. Il s'érigeait en donneur de leçon et en «Père la Vertu». Chacun appréciera si c'est la bonne personne pour se livrer à ce genre d'exercice.»

Pierre Maudet n'aura pas manqué l'occasion de fustiger (encore) le comportement de son collègue de parti, déplorant la loquacité de ce dernier, «surtout lorsque l'on perd». «Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'il s'agissait de faire le débriefing des élections au sein du parti, il était présent, et pourtant il n'a pas ouvert la bouche.»

Sur les élections cantonales genevoises

L'élu libéral-radical a également commenté l'issue des votations genevoises du 24 novembre. Un résultat qui démontre, selon lui, la division du canton sur les questions d'aménagement du territoire et des inquiétudes d'une frange de la population sur la croissance. Dans les détails, sur le rôle que l'édile aurait pu jouer dans le refus genevois du déclassement de la zone agricole du Pré-du-Stand – de par sa proximité avec le promoteur du projet au Grand-Saconnex, Magid Khoury, organisateur du voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi –, le conseiller d'État le conteste. «Vous savez, on a sorti mon nom à toutes les sauces. (...) Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles.»

«Si l'on veut un aéroport pour tout le monde, alors il faut être conséquent» Pierre Maudet

Sur la votation concernant l'Aéroport de Genève, celui qui fût ministre de tutelle de l'infrastructure aéroportuaire appelle à «une lecture du bon sens». En clair? «Est-ce que l'on veut un aéroport pour les privilégiés ou pour tout le monde? (...) C'est le vrai enjeu. Si l'on souhaite un aéroport pour tout le monde, alors il faudra être conséquent.» Reste que pour l'élu, ce résultat, entre autres, apparaît comme un «désaveu» pour la politique que le Conseil d'État souhaite «distiller».