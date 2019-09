Pierre Maudet s’est expliqué sur ses liens avec Manotel

Convoqué vendredi par la justice en qualité de prévenu pour acceptation d’un avantage, Pierre Maudet a été largement interrogé au sujet des dons reçus de la part du groupe Manotel. L’avocat Grégoire Mangeat, chargé de la défense du conseiller d’État aux côtés de Fanny Margairaz, s’exprime sur cette audition qui a duré près de cinq heures.

Le volet Manotel a-t-il été le seul point au programme de cette troisième audition?

Je ne veux de toute évidence pas entrer dans les détails de l’audition, car je ne cautionne pas les fuites systématiques qui entourent cette affaire, mais dans les grandes lignes, Pierre Maudet a répondu aux questions sur les fonds versés par Manotel et sur le fonctionnement du Cercle Fazy-Favon et de son groupe de soutien.

A-t-il confirmé avoir reçu 105'000 francs de la part du groupe hôtelier?

Non. Pierre Maudet a reçu 30'000 francs pour sa campagne en 2012, 25'000 francs pour celle de 2013 ainsi que 25'000 francs pour la campagne de 2018, qu’il a entièrement remboursés car il n’en avait pas eu besoin.

À cela s’ajoute sa soirée d’anniversaire du 6 mars 2018…

Manotel a effectivement financé cette soirée pour un montant de 11'000 francs. Cet événement était un apéritif de lancement de campagne. Il s’agissait pour M. Maudet de rassembler son entourage politique autour d’un verre dans le cadre de sa campagne pour les élections 2018 au Conseil d’État. La liste d’invités comprenait des candidats PLR et PDC au Grand Conseil, des élus communaux et fédéraux PDC et PLR, des grands élus, y compris le procureur général, ainsi que des candidats d’autres partis et une demi-douzaine de journalistes. En aucun cas il ne s’agissait d’un événement privé. Il est tout à fait habituel que des candidats profitent d’une occasion particulière, comme l’était l’anniversaire de M. Maudet, pour réunir leurs soutiens et lancer une campagne.

Le don de 25'000 francs effectué par Manotel au Cercle Fazy-Favon a-t-il également été abordé?

Oui et il est important de comprendre que Pierre Maudet ne disposait pas seul de cette somme. Les décisions concernant l’utilisation de ces dons revenaient à un collège de quatre personnes comprenant François Longchamp, Patrick Malek-Asghar, Hugues Hiltpold et Pierre Maudet.

Reste que la somme des dons offerts directement au conseiller d’État est considérable.

Il y a une vaste hypocrisie sur le financement des campagnes politiques: tous les candidats à des élections en Suisse, de droite comme de gauche, peuvent-ils certifier qu’ils n’ont jamais eu de comité de soutien et qu’il n’y a pas eu d’argent versé à ces comités? Il n’est pas du tout atypique, encore moins illégal en Suisse de soutenir la campagne politique de tel candidat plutôt que de tel autre. C’est d’ailleurs pour cela que des candidats ont des comités de soutien. Certains donateurs veulent soutenir une personnalité et non pas un parti. Ce système n’est pas occulte. C’est le système défendu par notre pays, et en l’occurrence, la direction du PLR était parfaitement informée.

La question de la déclaration de ces dons au fisc a-t-elle été abordée?

De façon incidente seulement. Il s’agit d’un volet administratif distinct. Dans ce cadre, le contribuable a été amené à donner des explications à l’administration, ce qui n’a rien d’exceptionnel.

L’enquête interne menée aux Finances a-t-elle abouti?

M. Maudet est encore dans l’attente de nouvelles de l’Administration fiscale cantonale.

Le Ministère public a-t-il questionné Pierre Maudet sur de nouveaux éléments?

Tout est connu depuis le début de la procédure. Le fait que des éléments de l’enquête soient présentés et interprétés séparément à chaque nouvel article peut donner l’impression au public qu’il y a sans cesse de nouveaux rebondissements, mais ce n’est pas du tout le cas. Une année après la levée d’immunité, on peut partir de l’idée que si le Ministère public avait trouvé une perle, un élément décisif dans les milliers d’e-mails et de messages de notre client, nous le saurions.

Depuis quand Pierre Maudet est-il au courant de la convocation de Serge Dal Busco?

Comme toutes les parties à la procédure, le vendredi 28 juin 2019. C’est Me Margairaz et moi qui avons prévenu M. Maudet. Notre client n’était pas au courant de l’existence de ce don pendant sa campagne politique de 2018.

Que pense-t-il des accusations que Serge Dal Busco aurait portées à son encontre (selon la RTS), indiquant qu’il pourrait être à l’origine des fuites?

Nous préférons ne pas commenter ce genre de rumeurs.

Pourquoi la sœur de Magid Khoury sera-t-elle auditionnée le 30 septembre?

Nous nous interrogeons également sur les raisons de ce choix.

À l’issue de cette journée, que pouvez-vous nous dire sur la suite de la procédure?

Au terme de l’instruction, les procureurs auront la possibilité de classer la procédure, de rendre une ordonnance pénale susceptible d’opposition, ou de saisir un tribunal. Un classement total ou partiel de certains volets, reste dans le champ du possible.

Que ferez-vous si le Ministère public écarte cette option?

Nous veillerons à ce que la décision judiciaire concernant M. Maudet soit rendue par un tribunal indépendant. C’est la seule façon d’écarter tout risque d’instrumentalisation politique dans cette procédure.