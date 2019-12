Entre Pierre Maudet et Simon Brandt, des liens pas si «distendus»

Officiellement, ils «ne se parlent plus». La réalité semble différente. Fin 2018, Simon Brandt et Pierre Maudet auraient correspondu par écrit dans le but de faire fuiter un rapport sur les notes de frais des fonctionnaires de la Ville de Genève, a rapporté la RTS mercredi. Simon Brandt aurait aussi informé le conseiller d’État sur le dépôt d’une main courante, dont il aurait eu confirmation dans le cadre de son travail à la police. La justice, qui le soupçonne d’une double violation du secret de fonction, l’a mis en prévention.

Pourtant, dimanche encore, le conseiller municipal PLR assurait que ses liens avec Pierre Maudet s’étaient «distendus» après l’affaire du voyage à Abu Dhabi. Qu’en est-il vraiment? Cette fois-ci, celui qui est toujours candidat à la Mairie le reconnaît: il échange encore de temps en temps avec le magistrat. «Je ne l’ai jamais caché, affirme-t-il. Mais ce n’est plus comme avant.»

Un clan fidèle

Les premières brèches dans leur «amitié de vingt ans» apparaissent en avril 2018. Simon Brandt doit quitter la garde rapprochée de Pierre Maudet pour la police. Contre son gré, nous dit-il. «Je me suis senti trahi. Nous avons continué à entretenir des contacts, mais quelque chose s’était cassé. J’ai gardé pour moi cette déception jusqu’alors, tant elle ne concernait que nous deux.»

L’affaire Maudet ébranle encore davantage leur relation. «Quand il a appris que ce dernier avait menti, Simon était démonté. Il a mis une semaine à s’en remettre», se rappelle Patricia Richard, qui siège au Conseil municipal depuis 2007. L’année justement où Pierre Maudet accède à l’Exécutif. Simon Brandt, son ancien assistant parlementaire, a lui été élu deux ans plus tôt.

Au sein du PLR Ville se forme un «clan» fidèle à Pierre Maudet, dont Simon Brandt prend la tête après l’élection de ce dernier au Conseil d’État. Lorsque l’affaire éclate, alors que les soutiens lâchent Pierre Maudet les uns après les autres, la section lui reste fidèle. «Il était le mentor de beaucoup de gens au PLR, mais Simon Brandt, c’était le fils spirituel», raconte un élu qui siège depuis des années au Municipal. Plusieurs interlocuteurs nous décrivent des échanges de SMS avant ses interventions ou les votes en plénière.

«Pas besoin de cela»

Élue à l’Exécutif la même année que Pierre Maudet, Sandrine Salerno rappelle que les deux hommes ont travaillé ensemble pendant plus de dix ans. «Simon Brandt veut se forger une image propre, détachée de son mentor éclaboussé par les affaires. Mais personne ne croit qu’ils n’ont plus de lien. Ils ont en commun une morale politique héritée de Machiavel qui veut que la fin justifie les moyens. Les Genevois et les institutions n’ont pas besoin de ça, bien au contraire», tonne la conseillère administrative.

Mais à en croire Patricia Richard, Simon Brandt n’a pas attendu que l’affaire éclate pour prendre ses distances. «Il avait déjà commencé à s’émanciper quand il a été désigné candidat à l’Exécutif de la Ville», confie-t-elle. Simon Brandt explique, lui, ne pas avoir voulu accabler Pierre Maudet. «Je l’ai soutenu et n’ai pas appelé à sa démission comme tant d’autres. Cette attitude allait pour moi dans l’intérêt du PLR.»

Certains évoquent une relation asymétrique entre les deux hommes. Une personnalité du monde économique, proche de Pierre Maudet – sans être pour autant un ami –, se dit surpris par cette prétendue amitié avec Simon Brandt: «J’en ai eu connaissance à travers les articles de presse», dit-il.

Simon Brandt réfute être sous la coupe de son mentor: «Je n’ai pas besoin de Pierre Maudet pour me dire ce que j’ai à faire, même si j’ai beaucoup appris à ses côtés.» Les discussions autour de la main courante – suite à un cas de harcèlement chez les jeunes PLR – et du rapport de la Ville ne montrent-ils pas une certaine connivence? «Des contacts politiques, rien de plus», balaie Simon Brandt, qui songe à porter plainte pour violation du secret de fonction. «Les éléments avancés ne sont connus que de quelques personnes», se désole-t-il.

Contacté pour les besoins de cet article, Pierre Maudet fait savoir qu’il ne souhaite pas «commenter des rumeurs».