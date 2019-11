Pincé à 169 km/h, il risque entre une et quatre années de prison

La justice genevoise enquête sur un excès de vitesse exceptionnel de 109 km/h . Selon nos informations, Gerardo*, l’automobiliste, mis en prévention cet automne, a été flashé à 169 km/h sur une route limitée à 60 km/h .

Mais pourquoi diable a-t-il roulé si vite durant une folle nuit d’été? Un retour de boîte de nuit? Un anniversaire arrosé? Visiblement, rien de tout cela. Le prévenu voulait simplement voir ce que sa voiture avait dans le ventre… En compagnie d’un ami, le conducteur, âgé de 24 ans, a testé la nervosité de son bolide allemand, acquis récemment en leasing.

Radar avant le rond-point

Les faits ont eu lieu à la mi-août sur la route du Nant-d’Avril. Nous sommes à la hauteur du numéro 101. La voiture est lancée en direction de la route du Mandement à Satigny. Il est 4 heures du matin, Gerardo accélère sur la longue ligne droite. La voiture neuve, bien isolée de tout bruit, ne vibre pas. La rue est déserte. C’était compter sans un témoin électronique gênant: un radar fixe qui n’en rate pas une miette. Gerardo freine après le flash. Il se trouve alors à 300 mètres d’un rond-point menant à Satigny.

Durant des semaines, l’automobiliste, qui n’a jamais été condamné pour violation de la loi sur la sécurité routière, s’attend à être cité par la police. La convocation lui est signifiée dans les derniers jours du mois de septembre. Gerardo arrive dans les locaux de la Brigade routière et accidents (BRA) au Grand-Lancy: il retrouvera la liberté trente et une heures plus tard, après avoir vu un procureur. La voiture a été séquestrée durant neuf jours. Au vu du dépassement, il risque entre une et quatre années de prison puisqu’il tombe sur le coup du nouveau régime de Via Sicura, en vigueur depuis 2013.

Permis confisqué en France

Le prévenu, qui a déjà commis deux dépassements de vitesse par le passé (un, de 26 km/h , dans le canton de Vaud et un autre en France) roulait sans son permis la nuit des faits l’été dernier. Son avocat, Me Benjamin Grumbach, précise: «Lors de l’excès de vitesse en France, la gendarmerie française lui a physiquement confisqué son permis de conduire (format carte de crédit). Cependant, à la suite de cela, mon client n’a reçu aucune décision administrative relative à un retrait de permis de la part de l’Office cantonal des véhicules, soit l’autorité compétente pour ce faire. Techniquement donc, il avait encore «son permis» au moment des faits genevois.»

De manière générale, Me Yvan Jeanneret, professeur de droit pénal spécialisé dans la loi sur la circulation routière, confirme que «l’autorité française ne peut qu’interdire l’usage d’un permis sur son territoire et pas retirer un permis suisse».

Quoi qu’il en soit, à ce jour, l’automobiliste est poursuivi pour délit de chauffard mais aussi pour avoir roulé alors que son permis lui avait été retiré.

Pour Me Benjamin Grumbach, «une peine privative de liberté ferme se justifie par l’un des trois objectifs suivants: la punition du condamné, sa réinsertion ainsi que la protection de la population civile. Le retrait définitif du permis de conduire de mon client est une sanction à même de remplir les objectifs précités. C’est la raison pour laquelle l’obtention d'une condamnation à une peine de prison assortie du sursis complet est tout l’enjeu de cette procédure.»

À noter que le précédent avocat du prévenu a demandé au Ministère public d’effectuer des contrôles sur le radar: «Afin de savoir s’il était à jour, si la mesure de la vitesse est correcte.» L’appareil a retenu une vitesse de 176 km/h , à laquelle ont été déduits 7 km/h de marge d’erreur. «Mon client a pris conscience de la gravité de ses actes. Il est prêt à en assumer les conséquences», conclut Me Grumbach.

D’autres cas extrêmes

Rappelons que le dernier excès de vitesse ayant défrayé la chronique à Genève remonte à 2015. Un motard âgé de 24 ans avait été flashé par un radar mobile sur la route de Chancy à 193 km/h – sur un tronçon limité à 80 km/h . Après la déduction légale de 7 km/h , l'excès de vitesse retenu était de 106 km/h . L'homme n'était pas sous l’influence de l'alcool ou de la drogue.

En 2014, un Français de 32 ans, qui faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse, a eu la mauvaise idée de dépasser à vive allure une voiture de police peu avant la tranchée couverte de Vésenaz. Il a été appréhendé après une brève course-poursuite. La patrouille de police l’a poursuivi alors qu’il circulait à plus de 100 km/h sur une route limitée à 50 km/h . Ironie de l’histoire, il a été intercepté sur la route de la Repentance. Lors de son audition, il a reconnu avoir circulé à 140 km/h sur la route de Thonon. Il a aussi avoué spontanément avoir roulé à une vitesse moyenne de 175 km/h entre Lausanne et Genève.

* Prénom fictif