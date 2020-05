«Comme un poisson hors de l’eau, j’étouffais»

Essoufflement persistant, fatigue chronique, difficultés de concentration et une solide propension à traîner toute la journée en pyjama: voilà les séquelles que m’a laissées le Covid-19, contracté au début du mois de mars. Un mois et demi – dont une semaine aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) – plus tard, le virus ne m’a toujours pas quittée. Il s’accroche un peu partout dans mon appartement: les boîtes de médicaments qui traînent sur ma table de chevet, sans oublier le masque, l’oxygène et l’aérosol loués en pharmacie au moment de mon retour à la maison.

Comme d’autres personnes guéries, je fais des cauchemars dans lesquels j’étouffe et j’entends le bruit des machines hospitalières. J’angoisse à l’idée de contracter de nouveau le virus ou d’être toujours contagieuse. À 31 ans, je suis en surpoids et j’ai hérité d’un asthme allergique modéré. Je n’ai pas de diabète, pas d’hypertension ni de problèmes cardiaques. Pour moi, le coronavirus aurait dû être la «petite grippe» annoncée par certains. À la place, j’ai frôlé l’admission aux soins intensifs et, un mois plus tard, aller de mon lit au canapé est un petit voyage qui mobilise toutes mes forces. Récit d’une galère.

Mercredi 18 mars

38,3 de fièvre, une respiration sifflante qui m’empêche de fermer l’œil. Après un premier appel à la hotline cantonale, je suis éligible au dépistage – réservé à l’époque aux patients à risque. Direction les Urgences. À l’entrée, distribution de masque et désinfection des mains obligatoire. Une infirmière m’installe dans un box et l’interne de garde, équipé de lunettes de protection, d’une blouse et d’un masque FFP2 – auxquels ils n’auront bientôt plus accès — effectue le test. On m’administre cortisone et Ventolin pour calmer ce que le médecin pense être une crise d’asthme. Quelques heures plus tard, le résultat tombe: positif. Mon état s’étant amélioré grâce aux traitements, je rentre chez moi, ordonnance en poche.

Vendredi 27 mars

Réveil en sursaut, je suffoque. Ce n’est plus de l’air qui passe dans mes poumons mais du verre pilé. La bouche grande ouverte comme un poisson hors de l’eau, j’étouffe. La prochaine inspiration me panique. Je rappelle le 144, retour aux Urgences. Sur place, le changement est total: on entre désormais par la cafétéria, transformée en salle de tri. Une aide-soignante oriente les patients vers les secteurs adéquats afin de limiter les contacts. Je suis rapidement installée dans une salle d’examen où s’affairent déjà trois infirmières et deux médecins, protégés par des masques, des blouses et des charlottes. À 81 sur 100, ma saturation en oxygène est trop basse. Je respire trop vite: 58 mouvements respiratoires par minute, contre 20 en temps normal. Et toujours ce chuintement pulmonaire, une vraie cacophonie. «Madame, vous allez être hospitalisée, vous avez besoin d’oxygène et de surveillance.» Je fais signe que j’ai compris. Honteuse d’être contagieuse, je m’en veux de les mettre en danger. La peur s’installe et je fonds en larmes. Une jeune infirmière blonde pose sa main gantée sur mon bras. Quelques heures plus tard, on lui annoncera par téléphone qu’elle est positive au Covid-19. Un dernier selfie avec ses collègues, quelques plaisanteries et la promesse qu’elle donnera des nouvelles et qu’eux feront attention, et elle quitte les lieux. «Nous allons tous tomber», déclare un médecin.

Samedi 28 mars

39,2 de fièvre. Pas bon. Je suis transférée vers mes nouveaux quartiers: l’aile Julliard, du nom de celui qui a créé la Faculté de médecine de l’Université de Genève, désormais entièrement dédiée aux cas Covid. Elle a accueilli depuis le début de l’épidémie plus de 1000 patients. En chemin, je passe devant des dizaines de lits entreposés, recouverts de film plastique, dans les couloirs, prêts à servir. Ici, pas de patients entassés dans les couloirs. L’Hôpital cantonal est bien préparé, loin des scènes apocalyptiques qui règnent alors dans certains établissements espagnols ou italiens. L’aide-soignant d’origine antillaise qui m’accompagne me vante les vertus du piment rouge contre les infections pulmonaires: «Si vous en aviez mangé plus, plaisante-t-il, je n’aurais pas besoin de vous rouler jusqu’ici!» Le «ici» en question, c’est une jolie chambre flambant neuve au sixième étage, avec vue sur le Salève. J’en profite pour prévenir ma famille et mon rédacteur en chef: lui aussi est un Julliard… Un bon présage?

Le lit est confortable et les prises pour recharger mon téléphone sont nombreuses. Une chance: je n'avais que lui pour me distraire. Image: travail à la table lumineuse à partir d'une photo, Frédéric Thomasset.

Dimanche 29 mars

Verdict: pneumonie due au Covid. C’est ce que révèle la radiographie de mes poumons. La crise d’asthme est cassée à coups d’injection de cortisone, mais pas de chloroquine pour moi. Je suis transférée aux soins intermédiaires. Ici, jour et nuit se confondent: toutes les heures, des infirmières viennent vérifier les constantes – tension, taux d’oxygène, fréquences cardiaque et respiratoire – et administrent les médicaments. Le bruit des machines, le masque à oxygène, les deux cathéters, la fièvre et la douleur m’empêchent de dormir. Malgré tout, je suis impressionnée par la gentillesse et la dévotion des soignants. Je n’ai droit à aucune visite mais leur présence me fait du bien. Une question, pourtant: qui les réconforte, eux?

Début d’après-midi. Je respire toujours très mal, la fièvre ne descend pas. Deux médecins m’informent de la prochaine étape: les soins intensifs, si rien ne s’améliore. Choc. Pour la première fois de ma vie, je prends très nettement conscience que je peux mourir. Le bilan quotidien du médecin cantonal, qui égrène chaque jour les victimes du coronavirus, est la première chose à laquelle je pense. Je n’ose pas en parler à ma mère. Verbaliser, c’est rendre réel.

Mardi 31 mars

Miracle! La fièvre a baissé – un petit 38 – et je respire mieux. Je réintègre ma chambre en unité de soin, soulagée d’avoir échappé aux soins intensifs. À une amie, j’écris sur WhatsApp que «je frétille de soulagement». Le mot est faible.

Même voilé par un léger sfumato, le Salève a contribué à rendre mon séjour plus agréable. Image: Léa Sélini.

Je peux me rendre toute seule à la salle de bain – toujours escortée par ma perche à perfusion, ma nouvelle copine – et profiter du miroir. Mauvaise idée: le reflet n’est pas flatteur. Je suis cernée, bouffie et blafarde. J’en profite pour répondre aux dizaines de messages reçus.

J'envoie aussi quelques photos, aux intimes seulement: âmes sensibles s'abstenir. Image: travail à la table lumineuse à partir d'une photo, Frédéric Thomasset.

Vendredi 3 avril

Libérée, délivrée. J’ai le droit de plier bagage après sept jours éprouvants. Mon taux de saturation est raisonnable, la fièvre a presque disparu. Le médecin qui signe mon autorisation de sortie se réjouit de mon amélioration rapide. En partant, je remercie toutes les infirmières que je croise. Sous mon masque, un grand sourire. En passant devant les Urgences, je pense à cette jeune infirmière diagnostiquée positive le jour de mon arrivée. J’aurais aimé avoir de ses nouvelles. Une fois à la maison, je recevrai une fois par jour un appel du réseau CoviCare, qui assure le suivi médical des patients. Ils m’ont appris à calculer ma fréquence respiratoire et à prêter attention aux signaux négatifs.

J’ai repris le télétravail deux semaines après ma sortie de l’hôpital. Le suivi à distance a été d’une remarquable efficacité. Comme j’étais toujours essoufflée, mon médecin m’a prescrit la semaine dernière de courtes promenades et beaucoup de repos pour traiter les séquelles de la pneumonie. On a vu traitement plus contraignant.

Les médecins n'étaient pas les seuls à me surveiller: de retour à la maison, me voilà sous bonne garde. Image: Léa Sélini.