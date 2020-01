Il est poursuivi pour avoir défiguré sa femme

En détention provisoire depuis le printemps dernier, Mario* attend avec appréhension l’issue de l’enquête ouverte contre lui par le Ministère public genevois. Ce dernier devrait le renvoyer en jugement cette année. Pour quelles infractions? Devant quelle instance? L’avenir le dira, mais selon nos renseignements, le mendiant rom se retrouve, depuis des mois, prévenu de tentative de meurtre à l’encontre de sa femme.

Condamné pour un meurtre

Mario n’en est pas à son premier séjour en cellule. L’homme, qui a pris part à une bagarre armé d’une batte de baseball, a été condamné pour meurtre à 10 ans de prison en Roumanie. Il en a purgé 7 avant de venir travailler en Suisse.

Au cœur de ce nouveau drame, une scène de jalousie survenue sous le regard des passants devant la place des Augustins à Genève. Canif à la main, le quinquagénaire grignote une pomme à l’arrêt de bus en compagnie de sa femme.

Une dent contre elle

Ce triste jour d’avril, Mario est nerveux. Il a une dent contre sa compagne. Il lui dit avoir entendu, au sein de la communauté rom, qu’elle aurait embrassé un homme dans un appartement du quartier. Elle conteste la rumeur et affirme simplement avoir fait du ménage chez ce dernier. Rien de plus, rien de mal, dit-elle en substance.

Qu’à cela ne tienne, les esprits sont désormais chauffés à blanc. Le ton monte. À un moment donné, le mari jaloux explique avoir reçu un coup de sac à main. Il frappe alors sa femme et le couteau taillade le visage de la victime. Défigurée, la malheureuse saigne abondamment. Elle doit être hospitalisée et opérée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le prévenu, lui, finit dans une cellule de prison, qu’il n’a plus quittée depuis.

Auditionnée, peu après la violente agression, la victime, âgée d’une quarantaine d’années, accuse et accable sans détour son mari. Sa fille fera de même et expliquera que l’homme a la fâcheuse habitude de frapper sa femme à Noël et à Pâques.

Plainte retirée

Quelques semaines plus tard, pourtant, l’épouse retire sa plainte et n’est donc plus partie à la procédure pénale. Elle a même écrit au Ministère public pour qu’on laisse son mari tranquille. La victime et sa fille disent lui avoir pardonné et veulent voir leur famille à nouveau réunie. Ce que confirme la défense. Selon les deux femmes, le prévenu n’a plus rien à faire derrière les barreaux. Le retrait de plainte n’équivaut pas pour autant à la fin de la procédure: les faits reprochés sont poursuivis d’office et la procureure a persisté dans ses investigations au sujet de cet homme brutal.

La défense, assurée depuis cet hiver par Me Benjamin Grumbach, explique que le mystérieux personnage au cœur du conflit de couple n’a pas pu être retrouvé et entendu, ce qui laisse un certain flou sur les circonstances du drame. Le contexte lié au retrait de la plainte reste également entouré de mystère. Mais comme le relève la défense, rien dans le dossier ne laisse penser que ce retrait a été le résultat de pressions.

«Il doit être puni»

Quoi qu’il en soit, l’avocat du prévenu assure que son client «n’a pas essayé de tuer sa femme, pour la simple raison que si cela était son intention, elle ne serait aujourd’hui plus de ce monde. Son casier judiciaire roumain témoigne d’un lourd passé de violence, et notamment d’une condamnation pour meurtre. Ainsi, si mon client avait voulu tuer son épouse, il s’y serait pris différemment et n’aurait pas manqué son objectif. Cela ne change rien au fait qu’il a défiguré la mère de ses enfants et doit maintenant être puni pour cela.»

* Prénom fictif