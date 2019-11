Un prédicateur chrétien a dilapidé les économies de retraités

«Le code divin est supérieur au Code pénal.» Un jour avant son audience, voilà ce que Gunther* s’apprête à expliquer à la barre. Convoqué ce mardi par le Tribunal de police dans une affaire de gestion déloyale, cet «ambassadeur du Christ» autoproclamé se rendra au Tribunal de police sans avocat, confirme-t-il au téléphone, et bien déterminé à montrer que «l’esprit vivifie».

Si ce septuagénaire est convoqué par un juge, c’est qu’il a déjà été condamné à des jours-amende avec sursis par ordonnance pénale. À deux reprises, il s’est opposé à la décision. Et pourtant, il reconnaît les faits et les montants évaporés. Vivait-il, et vit-il toujours, au crochet de ses fidèles? «Ce sont des subventions pour mes dépenses courantes, rectifie-t-il. Ce n’est peut-être pas normal d’un point de vue pénal, mais ça l’est d’un point de vue chrétien.»

Capable de parler des heures

Les ennuis de Gunther ont débuté en 2018, quand un couple de retraités a déposé une plainte. Un ancien chauffeur de taxi et son épouse lui reprochent d’avoir dilapidé leurs économies. Plus de 700'000 francs, calculent-ils. Le mari lésé raconte les prémices de sa mésaventure. «C’était il y a une trentaine d’années, nous avons eu besoin de nous raccrocher à la foi», se souvient-il. Après s’être rapproché de divers mouvements religieux, le couple intègre l’Église évangélique de réveil.

Mais rapidement, un membre de la communauté se détache, forme un groupe de prière parallèle et quitte l’Église évangélique pour délivrer des prêches informels mais réguliers. «Il donnait des enseignements hebdomadaires chez lui ou dans les locaux de sa société, raconte le retraité. C’est un homme charismatique, capable de parler sans discontinuer durant des heures. Son enseignement se voulait rigoureux, il disqualifiait toutes les autres pratiques et prétendait nous conduire à la vraie foi. Avec le recul, je me rends compte que ses prêches reposaient beaucoup sur la culpabilité et la menace. Et qu’il nous isolait.»

Au tournant des années 2000, mari et femme reçoivent chacun un important héritage. Qu’en faire? Dans un premier temps, l’épouse fait mention de cet argent auprès du leader spirituel, qui parvient à se faire remettre 100'000 puis 80'000 francs sous forme de «dons pour ses recherches» ou de prêts. Plus tard, c’est le mari qui décide de faire confiance à Gunther. «Les réponses des banques ne me satisfaisaient pas. Lui inspirait confiance, il fréquentait un cercle d’hommes d’affaires chrétiens influents. Il m’a proposé de gérer cet argent, j’ai accepté.» Au total, les plaignants ont calculé près de 700'000 francs confiés au meneur de leur groupe de prière.

Trading en ligne

Qu’est-il advenu de ce montant? Une part importante s’est évaporée à la suite d’investissements sur une plateforme de trading en ligne. Le reste a servi à financer le quotidien de Gunther, qui ne s’en cache pas: «J’ai utilisé les fonds pour payer le loyer du local commercial ainsi que le salaire de la secrétaire», a-t-il admis au Ministère public. Car hormis son activité spirituelle, l’homme se trouve aujourd’hui encore à la tête d’une société de placement. Mais après quatorze années à recaser des chômeurs pour le compte de l’Office cantonal de l’emploi, sa société ressemble à une coquille vide. Il l’explique ainsi dans les procès-verbaux d’audience face à un procureur: «Je me suis retrouvé dans une impasse financière et avais besoin d’un apport financier.»

Ainsi, à partir de 2007, il effectue des prélèvements sans l’accord des retraités qui lui ont confié leurs économies. «Un jour, il m’a dit qu’il avait une mauvaise et une bonne nouvelle. Nos comptes étaient vides, mais il allait nous rembourser doublement», se souvient son ancien disciple.

Aujourd’hui, le prédicateur n’a rien remboursé et ne voit pas en quoi ce fonctionnement est problématique. D’autant plus qu’il rédige chaque jour des dizaines de pages à l’intention de ceux qui le suivent – «J’en suis à 4600», s’enorgueillit Gunther – pour leur indiquer la voie à suivre. Les «subventions» de ses fidèles serviraient donc à financer cette activité.

D’autres paient encore

Les retraités, eux, regrettent d’avoir mis des dizaines d’années avant de comprendre et de saisir la justice. «C’est quand j’ai fait les démarches pour des prestations complémentaires qu’une association de soutien aux seniors m’a conseillé de déposer une plainte pénale», poursuit l’ancien chauffeur de taxi.

Pour la justice, les faits sont constitutifs de gestion déloyale et d’abus de confiance, raison pour laquelle un procureur a sanctionné le prédicateur. Puisque ce dernier s’oppose à cette décision, il devra s’en expliquer devant un juge ce mardi.

Les retraités, eux, savent qu’ils ont peu de chances de récupérer les montants qui devaient leur permettre de vivre une paisible retraite. «Notre mésaventure servira peut-être à ouvrir les yeux à d’autres. Mais les membres du groupe nous ont tous tourné le dos et ils continuent de le sponsoriser».

* Prénom d’emprunt