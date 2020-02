Premier Genevois contaminé par le coronavirus

D'après nos informations, un premier cas de coronavirus a été détecté à Genève. «Mercredi, un homme de 28 ans qui revenait de la Fashion Week de Milan, a été testé positif», explique le porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. «A son arrivée, constatant certains symptômes suspects, il a pris contact avec son entreprise qui l'a orienté selon les procédures mises en place. Testé positif, il a été hospitalisé préventivement aux HUG dans une salle dédiée et se porte bien. Une enquête de proximité a été menée et la quinzaine de personnes avec lesquelles il a été en contact a été identifiée et mise en quarantaine.»

Le porte-parole se félicite que la procédure à destination du public et diffusée par les autorités depuis quelques jours ait été appliquée. Il la rappelle: «Il faut d'une manière générale éviter de s'embrasser, de se serrer la main, tousser dans son coude et se laver les mains régulièrement. En cas de doute, appeler son médecin personnel ou un service de médecin à domicile. N'allez pas aux urgences, attendez qu'on s'occupe de vous».

Malgré ce premier cas, Genève ne considère pas être devenu une zone à risque: «Notre patient zéro a été identifié et les personnes qu'il a pu contaminer aussi. Tout le monde est sous surveillance.»

Jusqu'ici, un cas de coronavirus avait été détecté en Suisse, au Tessin. D'autres sont suspectés en Argovie et à Neuchâtel. La personne atteinte au Tessin, un homme de 70 ans, se porte bien, indiquait la presse hier.

Dans ces circonstances, la question du maintien du Salon de l'auto se pose.

