Procès de Saint-Jean: la preuve de la chaussure ensanglantée

Après les prévenus et leurs avocats demandant un jugement plus clément, après la sévérité du procureur général, il ne restait plus qu’à entendre les victimes dans le procès en appel de deux majeurs de l’agression de Saint-Jean. Les deux trentenaires brutalement frappés et lourdement handicapés n’ont pas pu raconter les faits et ne pourront jamais le faire. Leurs familles peuvent témoigner de la douleur qu’elles ressentent à leurs côtés, au quotidien. Mais pour tous les autres, la vie a repris depuis cette nuit funeste de janvier 2017 sur les voies couvertes de Saint-Jean, rappelle Me Laura Santonino, avocate de l’un d’eux.

La pénaliste a montré au tribunal une photo de son client avant l’agression. Et une autre, après, alors que les médecins tentent de soigner ses multiples fractures crâniennes. «Il avait une vie simple qu’il avait le droit de vivre», dit-elle.

Me Simon Ntah défend l’autre victime et sa grande famille. Outre ses qualités de plaideur, une colère sincère se dégage de son discours. L’avocat n’a pas souhaité faire état de la réalité médicale de son client coursé et frappé devant le temple de Saint-Jean. Tout juste a-t-il fait savoir que sa situation est «sans espoir». L’objectif de sa plaidoirie était ailleurs: démolir la nouvelle version du prévenu d’origine brésilienne. Ce dernier, condamné à 12 ans et à l’expulsion du territoire, conteste désormais avoir porté des coups de pied à la tête de la victime laissée pour morte, espérant éviter une condamnation pour tentative d’assassinat. «La réalité, c’est qu’il vous ment, corrige Me Simon Ntah. À cinq reprises, il a admis avoir poussé son ami qui frappait avec la batte de baseball pour pouvoir enchaîner des coups de pied à la tête. Le groupe employait un terme précis: des penaltys.»

L’intention du jeune était-elle de tuer? Pour l’affirmer, l’avocat rappelle l’image partagée sur le groupe WhatsApp de la bande par le prévenu, trois heures après l’agression. Celui qui est dépeint comme un suiveur par ses avocats a pris en photo sa basket tachée de sang. L’état d’esprit dans lequel il se trouve quand il exhibe ce macabre trophée est une preuve de son intention homicide, pour Me Simon Ntah. «Dans sa tête, est-ce qu’il a honte? Non, cette image est une façon de dire: «Vous avez vu ce que j’ai fait?»

Ce procès en appel était la dernière occasion pour les deux prévenus de s’exprimer publiquement. À la barre, ils ont répété leurs excuses et leur honte totale aux familles des victimes, sans réussir à se tourner vers elles.

Le verdict sera rendu vendredi, à 14h.