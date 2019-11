Quatre mules interpellées aux portes de Genève

Depuis un mois, plusieurs saisies importantes de cocaïne ont été effectuées dans le bassin annemassien, relate le quotidien français «Le Messager». Quatre personnes – «des mules» – d'Afrique de l'ouest ont été arrêtées. L'une d'elles, en provenance de Conakry, capitale de la Guinée, a été condamnée le 12 novembre par le Tribunal de Thonon-les-Bains à deux ans de prison ferme. L'individu est également sous le joug d'une interdiction définitive du territoire. Il avait ingéré 700 grammes de cocaïne pure à 80%.

Quasi un mois plus tôt, c'est une autre mule qui avait été interpellée par les policiers du commissariat d'Annemasse, cette fois-ci avec 1,5 kilo de cocaïne dont la pureté avoisinait les 90%. De quoi lui être fatal, rappelle le quotidien, s'il l'une des ovules ingurgitées avait éclaté. Selon les autorités, la valeur marchande de la poudre contenue dans son corps équivalait à une somme d'environ 120'000 euros. L'intéressé a expulsé les ovules «en trois jours lors de sa garde à vue hospitalière».

Genève, cinquième ville européenne de la cocaïne

Pour le journaliste du «Messager», Mathieu Gaillac, ces arrestations démontreraient l’importance, dans ce trafic, de «l’agglomération». En clair: la logistique serait basée sur Annemasse et ses environs. Ce serait dans ce périmètre qu'arriveraient les produits stupéfiants, avant d'être coupés – environ 30% de cocaïne pure restante –, conditionnés puis délivrés à des vendeurs, présents à Genève.

Selon la dernière étude de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, réalisée sur les eaux usées d’une cinquantaine de villes européennes, cinq villes suisses figurent dans le top ten des cités où l’on consomme le plus de cocaïne. Genève a fait même son entrée dans les cinq premières villes européennes où la cocaïne est le plus consommée.