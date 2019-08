Rentrée pour les écoliers fribourgeois

Les élèves fribourgeois de l'école obligatoire ont opéré jeudi leur rentrée 2019. Derniers de Suisse romande à terminer leurs vacances, ils sont plus de 39'000 à retrouver les bancs scolaires, un effectif stable par rapport à il y a un an.

Une fois n'est pas coutume, les élèves du post-obligatoire (collèges, écoles de commerce, école de culture générale et Gymnase intercantonal de la Broye) ont repris le chemin des classes plus tôt, lundi déjà. Tout comme l'école obligatoire des quelques communes germanophones proches du canton de Berne, comme Chiètres.

Sur les 46'600 élèves ( 79) au total de la rentrée 2019, 39'329 ( 7) émargent à l'école obligatoire, dont un peu plus de 22% pour la partie germanophone du canton. L'équivalent de 10,9 classes a été ouvert pour répondre aux besoins de l'école enfantine et des écoles du post-obligatoire, avec globalement 2481 classes.

Le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen s'est inquiété vendredi dernier de la pénurie d'enseignants, même si à court terme tous les postes ont été repourvus. Le directeur de l'instruction publique ne tire pas encore la sonnette d'alarme. Il anticipe toutefois une situation qui ira en s'aggravant.

Facteurs structurels

Plusieurs facteurs structurels sont en cause: l'introduction de la 2e année d'école enfantine, la généralisation des responsables d'établissement, la démographie du canton et l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom. Pour ce dernier point, les conditions de retraite du personnel de l'Etat à venir seront déterminantes.

Aux yeux de Jean-Pierre Siggen, l'attrait du métier n'est pas nécessairement en cause. Reste que par rapport à la rentrée 2018, le canton doit affronter un tiers de départs supplémentaires, ce qui représente environ 20 postes à temps complet de plus. Le corps enseignant se monte à 3311 postes en équivalent plein temps ( 98 sur un an).

Lehrplan 21

Au-delà, les autres dominantes de la rentrée 2019 sont constituées en premier lieu par le déploiement du «Lehrplan 21» dans toutes les écoles germanophones du canton. Ce «grand bouleversement» est l'aboutissement d'un processus de sept ans.

Les élèves de la minorité linguistique cantonale devront se familiariser avec de nouvelles disciplines, de nouveaux moyens d'enseignement, une nouvelle grille horaire et un nouveau bulletin scolaire. Les enseignants et les directions des écoles ont préparé le LP 21 depuis plus de trois ans.

Nouveautés

La rentrée scolaire fribourgeoise marque aussi une nouvelle répartition du financement des activités culturelles et sportives ainsi que des fournitures scolaires entre les communes et l'Etat ou encore la mise à disposition d'une plate-forme électronique pour faciliter le recrutement des enseignants remplaçants.

L'informatique en tant que science devient par ailleurs une branche obligatoire dans les collèges, alors que l'Ecole de commerce généralise l'approche AVEC dans ses classes de première année. La formation des adultes n'est pas en reste avec le programme «promotion des compétences de base sur le lieu de travail». (ats/nxp)