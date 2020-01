Un restaurant brûle à Genève. Quarante personnes évacuées

Peu avant 8h, ce matin, des dizaines de pompiers sont encore présents, Place du Cirque et autour du bâtiment où est située la Cave Valaisanne. Une fumée âcre s'échappe encore depuis les fenêtres brisées du restaurant, côté Place Bela Bartok. Des pompiers percent le plafond du rez-de-chaussée afin de traquer les dernières braises et éviter un nouveau départ de feu.

Le Boulevard Georges-Favon, importante artère, est bloquée depuis deux heures. Dès six heures moins quart, le Service d'incendie et de secours (SIS) reçoit une trentaine d'appels. Un violent incendie s'est déclaré dans le restaurant. Une fumée abondante monte dans les étages. Les habitants craignent pour leur vie. Des échelles sont déployées pour sauver 13 personnes dans les étages supérieurs. En tout, une quarantaine de résidents sont rapidement évacués et certains d'entre eux, intoxiqués par la fumée, sont conduits à l'hôpital. «Nous sommes intervenus avec 35 pompiers professionnels et 25 pompiers volontaires, indique le commandant Schumacher. Un poste médical avancé a été installé dans les locaux du Grütli». La police technique et scientifique est à l'oeuvre pour déterminer les causes de cet incendie. Les lignes de tram ont été stoppées et détournées.