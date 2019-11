La route Suisse est de moins en moins nationale

«Cette large voie de circulation, rare pour la Suisse, solidement construite en béton par la Confédération, est massacrée pour être transformée en simple route de desservitude et de loisirs», fulmine Me Jean-René Mermoud. Avocat vaudois pendulant régulièrement en voiture entre son étude lausannoise et son agence genevoise, il ne comprend pas pourquoi les politiques s’acharnent à rétrécir la route Suisse, ce grand axe longeant le lac Léman entre Genève et Lausanne. «Cette route cantonale est la seule alternative en cas d’accident ou de bouchons sur l’autoroute A1. Comme cette dernière, pourtant la première construite dans le pays, n’a jamais reçu l’élargissement que mérite sa lourde fréquentation, contrairement aux trois voies sous tunnel qu’on réalise près de Zurich, ce n’est pas le moment de bloquer la circulation sur cette voie secondaire», estime le Lausannois. Quand tout est bloqué, il a pris l’habitude de faire le saute-bouchon par Nyon, Divonne-les-Bains et Meyrin. «Passer en France, c’est aujourd’hui la seule déviation possible pour rallier Genève», estime l’avocat.

En cause, le projet de requalification de la RC1, cette route Suisse que la plupart des gens dénomment tout simplement la «route du lac». Un projet cantonal visant à fluidifier et tranquilliser la circulation en rétrécissant les chaussées pour laisser de la place à des pistes cyclables en site propre, à de larges trottoirs et à une arborisation aux entrées des secteurs urbanisés. Mais aussi à des giratoires pour fluidifier le trafic et un tapis phonoabsorbant pour réduire le bruit. Plusieurs tronçons ont déjà été réalisés, notamment à la hauteur de Dorigny, avec moult voies, présélections et traversées sécurisées pour les piétons, ainsi qu’à Saint-Sulpice. D’autres sont en chantier, comme en Terre-Sainte.

Dans cette région, l’affaire n’a pas été sans provoquer quelques remous. À Coppet, en 2017, quelques élus et citoyens voulaient garder ce boulevard. Ils estimaient qu’il n’était pas opportun de réduire le trafic dans une région soumise à forte pression démographique et dont les transports publics étaient insuffisamment développés. Ils avaient lancé un référendum contre la participation financière de la commune de Coppet à ce projet. Ce dernier ne touchait pas le bourg, mais le tronçon entre Mies et Tannay. Ils avaient été désavoués par la population, qui a approuvé à près de 64% des voix la participation copétane à ce projet devisé à 26,3 millions pour la réfection de 5,3 km de chaussée. Tranquilliser cette voie, dont les abords se sont fortement urbanisés ces dernières années, devient d’autant plus une évidence que les transports publics de la région ont fait des bonds de géants, sans compter l’arrivée imminente du Léman Express, en décembre prochain.

Des Romains à Napoléon

Avec ce projet de requalification, la route Suisse ne sera définitivement plus une route de transit. À l’époque romaine, ce chemin longe la rive droite du Léman pour rejoindre la voie de communication à travers les Alpes et l’Italie, par Nyon, Lausanne, Vevey, Saint-Maurice et Martigny jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard. La route sert aussi bien aux armées qu’aux marchands et voyageurs. À Lausanne, elle s’embranche sur la voie menant à Orbe. Au XVe siècle, Genève devient un centre européen d’échanges et ranime la fréquentation des cols valaisans. Aboutissant par les lacs à Yverdon ou Payerne, les convois des marchands allemands et suisses traversent le Gros-de-Vaud pour rejoindre Morges, haut lieu d’embarquement des marchandises, puis gagner Genève par le lac ou la route.

Mais en ce temps-là, les routes sont affreuses. On s’y embourbe, elles sont pentues pour les attelages, lit-on dans «Les chemins historiques du Canton de Vaud». Sur la route très passante de Genève à Lausanne, le voyer recommande de mettre des «mains» pour indiquer les chemins à prendre quand il pleut ou quand le lac monte et couvre la route. Dans la deuxième moitié du XVIIIesiècle, la voie étant restaurée, on vante cette «véritable allée de jardins baignés par le lac qui fera le plaisir des touristes sur les traces de Jean-Jacques Rousseau».

Porte vers la Suisse

Mais comment cette route du lac est-elle devenue route Suisse? L’origine de cette dénomination remonte aux traités de Paris de 1814, après l’abdication de Napoléon, et de 1815, après l’épisode des Cent-Jours et la défaite de Waterloo. Signés par la France avec la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Suède, le Portugal et l’Espagne, ces accords ramènent les frontières de la France à l’état de 1790. Pour établir une communication directe entre la République de Genève, qui devient canton suisse, et la Confédération helvétique, une partie du Pays de Gex, des communes de Collex-Bossy et Meyrin jusqu’à la Versoix, lui est cédée. France et Suisse s’accordent pour entretenir cette route par Versoix vers la Suisse et y prévenir la contrebande.

Jusqu’au XXe siècle, la voie sera sans cesse améliorée, devenant le principal axe routier entre Genève et Lausanne. En 1964, l’ouverture de la première autoroute de Suisse la relègue au rang d’axe secondaire. Mais villes et villages ont grandi, et ça bouchonne à leur entrée. Sans attendre une troisième voie sur l’autoroute, elle se transforme aujourd’hui en desserte urbaine et voie verte où il fera bon, un jour, se balader à vélo, voire même à pied.

Sur Vaud, elle reste route principale

Outre les travaux de requalification en cours entre Mies et Tannay, la route Suisse est également en chantier depuis 2018 à Versoix (GE). Là, le projet prévoit de réduire la vitesse à 30km/h sur toute la traversée de la localité. Dans le bourg de Coppet, traversé quotidiennement par plus de 12'000 véhicules, on aurait bien fait de même, mais le Canton de Vaud n’est pas entré en matière. Il n’était pas favorable à une vitesse réduite dans le projet de réaménagement de la Grand-Rue, proposé par la Commune.

Selon l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les zones 30 km/h ne sont admises que sur des routes secondaires présentant un caractère homogène. Une route principale en traversée de localité peut y être intégrée exceptionnellement, en raison de conditions locales particulières. Ce qui est le cas à Coppet. Des arcades du bourg médiéval créent un goulet d’étranglement à la sortie direction Genève, les trottoirs sont quasi inexistants côté lac. Dans ces conditions, on n’y roule guère plus qu’à 40 km/h.

«Mais à Coppet, nous avons une route principale, collectrice. Y appliquer les règles de la zone 30, avec suppression des passages pour piétons et priorité de droite signifie une perte de fluidité, peut s’avérer dangereux et risque de générer un trafic parasite partant vers les ruelles», explique Laurent Tribolet, responsable de la division entretien à la Direction générale de la mobilité et des routes.

Pourtant, plusieurs arrêts du Tribunal fédéral ont confirmé un abaissement de la vitesse à 30 km/h en traversée, notamment à Münsingen (BE) et Sumvitg (GR). «Mais ce sont des cas particuliers. On ne le préconise pas, contrairement au 30 km/h nocturne, qui pourrait être appliqué dans 70 communes vaudoises. La qualité du projet de Coppet suffira à apaiser le trafic.»