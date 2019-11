Le Service de l'enfance et de la jeunesse mobilisé

Canton de Fribourg Le PDC fribourgeois prend acte que son conseiller aux Etats Beat Vonlanthen n'est pas réélu et renonce à la voie judiciaire. Plus...

Péréquation Le Conseil fédéral a confirmé ses annonces en matière de péréquation financière. Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura sont gâtés. Et la facture de Genève va baisser. Plus...