Simulation d'un désastre géant au cœur du CEVA

Il est 10 h 03. Le Léman Express percute du matériel de chantier sur la voie et s'immobilise en plein milieu d'un tunnel. De la fumée s'échappe. Il y a des morts, des blessés, beaucoup de blessés et de nombreux passagers à évacuer le plus vite possible, en toute sécurité. Pour corser l'affaire, l'accident s'est produit sur la zone frontière, à la hauteur du Foron. Voici le casse-tête grandeur nature qui est simulé depuis vendredi matin sur la ligne ferroviaire qui sera inaugurée le 15 décembre et qui transportera près de 50 000 personnes chaque jour. Baptisé «Confine Tre», l’exercice est organisé par les CFF, la SNCF et les autorités françaises et genevoises.

Une trentaine de journalistes sont présents pour assister à cet événement impressionnant, au plus près du réel, ou presque. Interdiction de pénétrer sur les lieux de l’accident, c’est à dire d'entrer dans le tunnel. Interdiction aussi d’interviewer des figurants. La deuxième consigne sera finalement annulée.

Calme, trop calme

Avant d’arriver sur la Voie verte, on s’imagine trouver une scène de chaos et des va-et-vient incessants de secouristes, avec, en fond sonore, des cris de blessés et des figurants jouant la panique. En descendant du bus TPG, plus de deux heures après «l’impact», les secours sont bien présents en nombre au poste de tri des blessés, mais aucune agitation. C’est calme, anormalement calme. Des pompiers croquent leur sandwich, un blessé sur un fauteuil prend un selfie.

En contre-bas, le nid des blessés. Les urgences vitales ont déjà été évacuées et les personnes avec une étiquette «urgent» et celles dépourvues de mention particulière, elles, patientent. Et trois heures après l’accident, l’impatience commence gentiment à pointer chez les figurants, à l’image d’Isabelle. Son œil gauche en sang est impressionnant. L’oeuvre d’une maquilleuse, qui s’est occupée d’elle le matin à la Praille, après qu’on lui ait distribué son rôle. La figurante de 62 ans attend debout, les bras croisés. «Je marche, donc je vais bien selon les secours... Je n’ai aucun médicament et aucun médecin ne vient s’occuper de moi.» Comble de l’histoire, la figurante est infirmière dans «la vraie vie».

Ce qui pêche le plus selon elle? «La prise en charge de la douleur, et il n’y a pour l'instant aucune aide psychologique à part la police, alors que je suis censée être angoissée.» Elle assure toutefois «beaucoup s’amuser» à se prêter au jeu.

Tout prêt, Lionel, 28 ans, n’a aucune blessure apparente, mais il se plaint d’une douleur au poignet. Il y a tenu à participer à la simulation car «il adore les transports». «C’est l’occasion de voir les coulisses du Léman Express que je serai amené à utiliser, puisque j’habite à Thonon.» Il se dit satisfait par l’expérience, moins par la coordination des secours: «On serait bien embêté si cet accident se produisait pour de vrai demain…» souligne-t-il.

Défections en nombre

Des figurants comme Isabelle et Lionel, il y en avait en tout 900 vendredi. Ils tiendront leur rôle jusqu’à 18 h. Ils devaient être 1200, mais un bon quart a fait faux bond à la dernière minute. «Nous regrettons ces absences, mais c’est surtout dommage pour eux. Les secours dispose de suffisamment de personnes pour travailler. Nous avons été généreux quant au nombre de figurants nécessaires», explique Philipp Zimmermann, directeur de cet exercice et représentant des CFF et de la SNCF.

Au poste de commandement binational, vers 14 h 30, Philipp Zimmermann indique qu’il est trop tôt pour établir un bilan victimaire. On aperçoit toutefois sur le tableau des pompiers qu’il y aurait pour l’heure 12 morts suisses, 9 morts français et 137 blessés, dont 42 «urgents».

On croise de nombreux pompiers, médecins, ambulanciers, infirmiers et même des membres issus de la protection civile suisse formés spécialement durant trois jours au soutien psychologique.

«La difficulté première de l’exercice est précisément la coordination entre les différents services de secours (près de 900 personnes en tout) de deux pays différents, insiste Philipp Zimmermann. Cette simulation est précisément utile pour voir ce qui peut être amélioré. Au total, 100 observateurs sont mobilisés pour tirer les leçons de la gestion de cette fausse catastrophe.

