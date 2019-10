A Berne, l'UDC est en tête dans la course aux Etats

Fédérales Ce 20 octobre, les Suisses se rendent aux urnes pour renouveller leur Parlement. La vague verte attendue se confirme dans les deux Chambres. Plus...

Fédérales 2019 Le siège de l'UDC à la Chambre du peuple suscite de nombreuses convoitises dans le canton de Neuchâtel. Plus...

Fédérales Alors que l'échéance des élections fédérales approche, les Jurassiens pourraient réélire deux sortants pour un troisième mandat. Plus...

Fédérales 2019 Le Parti démocrate chrétien (PDC) valaisan pourrait perdre l'un de ses quatre sièges au National et un aux Etats, suite aux départs de plusieurs de ses ténors. Plus...

Suisse On se dirige peut-être vers un statu quo au National où six élus sur sept se représentent. Aux États, le duo sortant est grand favori. Plus...