Jura: les deux favoris socialiste et PDC devant

Les deux favoris dans la course au Conseil des Etats sont en tête après le dépouillement des résultats de 3 communes sur 53. La socialiste Elisabeth-Baume Schneider est en tête avec 149 suffrages devant le PDC Charles Juillard avec 128 suffrages.

La Verte Pauline Godat arrive en 3e position avec 95 suffrages. Les résultats portent sur deux communes des Franches-Montagnes et une du district de Delémont.

Il est peu probable que ces deux sièges échappent au PDC et au PS. Depuis plus de 20 ans, les deux plus importantes formations du canton du Jura se partagent les fauteuils à la Chambre des cantons. Les sortants, la démocrate-chrétienne Anne Seydoux-Christe ainsi que le socialiste Claude Hêche, ne pouvaient plus briguer un 4e mandat, conformément au droit cantonal jurassien.

Pas de cumul de mandats pour Juillard

S'il est élu, Charles Juillard ne pourra pas siéger en même temps au Gouvernement jurassien et à la Chambre des cantons, la constitution cantonale jurassienne interdisant ce cumul des mandats. Il figure sur une liste avec la députée au Parlement Françoise Chaignat.

Ministre de 2002 à 2015, Elisabeth Baume-Schneider est directrice de la Haute école de travail social et de la santé du canton de Vaud. En vue des fédérales, elle a comme colistière Mathilde Crevoisier Crelier, élue du législatif de Porrentruy. Les Verts et l'UDC présentent chacun une liste.

La socialiste Elisabeth Baume-Schneider et le PDC Charles Juillard sont presque assurés d'être élus. Tout autre résultat constituerait une énorme surprise. Le PDC et le PS devraient donc continuer à se partager les fauteuils au Conseil des Etats en raison de leur force électorale dans le Jura et de la personnalité des deux candidats.

Sortants PDC réélus au National

Les deux conseillers nationaux sortants, le PDC Jean-Paul Gschwind et le socialiste Pierre-Alain Fridez, sont en tête dans le canton du Jura après le dépouillement de 8 communes sur 53. Les deux sièges ne devraient pas échapper aux deux plus importantes formations du Jura.

Jean-Paul Gschwind recueille 244 suffrages devançant le socialiste Pierre-Alain Fridez avec 239 suffrages. Leurs colistiers occupent les 3e et 4e places avec Anne Froidevaux (PDC) qui obtient 168 suffrages et Loïc Dobler (PS) avec 130 suffrages. Pour les sortants, le danger semble davantage venir de leur propre rang. Les candidats des autres partis sont déjà un peu distancés. Le mode d'élection à la proportionnelle favorise les deux principaux partis. (ats/nxp)