Swiss propose de vous abonner pour des vols vers l'Europe au départ de Genève

Suite au succès rencontré lors de sa phase test, l'abonnement de vols vers l’Europe au départ de Genève est pérennisé par Swiss. Dans un communiqué, la compagnie précise que «ses clients auront le choix entre le «City Pass» et le «Discover Europe pass», disponibles à l’achat dès octobre sur swiss-flightpass.ch. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès aujourd'hui et seront informées dès que le Flightpass sera disponible. Le nombre d’abonnements est strictement limité. Proposés dès 899 francs, les deux abonnements sont personnalisables, avec des groupes de destinations à choix et des périodes de réservations à l’avance plus ou moins longues selon les habitudes de voyages.»

Le «Discover Europe Pass» comprend 10 allers simples au départ et à destination de Genève. Cette offre est idéale pour les personnes qui souhaitent découvrir l’Europe en bénéficiant de conditions de réservation flexibles et d’un tarif fixe. Le «City Pass» propose quant à lui 10 allers simples au départ et à destination de Genève pour une destination à choix en Europe. Trois catégories de tarifs seront disponibles, comprenant chacune un éventail de destinations européennes. Il est particulièrement intéressant pour les passagers voyageant régulièrement vers la même ville.

«Pour les deux variantes, nos clients ont la possibilité de choisir s’ils souhaitent pouvoir réserver leurs vols au minimum trente, quatorze ou sept jours à l’avance, ce qui définira le prix final de l’abonnement. Après l’achat, ils pourront l’utiliser dans un délai de douze mois. Un éventail de 38 destinations directes au départ de Genève est proposé», indique Swiss dans un communiqué.

La plateforme de réservation swiss-flightpass.ch proposera la possibilité aux utilisateurs de compenser les émissions de CO2 liées aux déplacements aériens en participant financièrement à une hauteur de 80 francs en sus du prix de l’abonnement. Nonante-cinq pour cent du montant sera reversé à Myclimate, une Fondation suisse pour la protection du climat, et 5% sera reversé pour l’achat de carburant SAF (Sustainable Aviation Fuel) Ainsi, les émissions de CO2 sont réduites jusqu’à 80% par rapport au kérosène fossile.