Trafic de drogue démantelé en Valais

Un Valaisan a été condamné à 24 mois de prison avec sursis pour avoir vendu des amphétamines et de la marijuana à une vingtaine de personnes. L'un de ses fournisseurs est sous enquête pénale, indique jeudi la police.

L'homme âgé de 38 ans a été condamné pour avoir vendu environ 3,5 kilos d'amphétamines et 500 grammes de marijuana entre 2014 et 2017. La perquisition de son domicile a permis de séquestrer de petites quantités de drogue ainsi que «des armes et divers objets dangereux», précise la police valaisanne dans un communiqué.

Un Hollandais domicilié également dans le Haut-Valais serait l'un de ses fournisseurs d'amphétamines. Il fait l'objet d'une enquête pénale.