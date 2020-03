Tryo, Justice et Véronique Sanson à Festi'neuch

Festi'neuch, qui fêtera sa 20e édition du 11 au 14 juin à Neuchâtel si le coronavirus ne vient pas gâcher la fête, veut continuer à rassembler différents publics. Des concerts de Véronique Sanson, de Tryo, du groupe Justice ou du rappeur Niska sont programmés.

«On présente cette programmation dans un contexte anxiogène un peu particulier, lié au coronavirus. On ne peut pas faire de pronostic pour les prochains mois. Le risque existe, comme pour la météo et les orages», a déclaré mardi le directeur du festival, Antonin Rousseau.

Le directeur estime qu'il est trop tôt pour mettre en place une task force. «On n'a pas vraiment d'assurance qui couvre ce risque-là. Une annulation serait un gros coup dur», a-t-il ajouté. Antonin Rousseau a expliqué que si la situation devait perdurer, «les billets seraient remboursés» mais qu'il restait optimiste pour cette 20e édition.

Exclusivité suisse

Le jeudi 11 juin, les festivaliers pourront notamment écouter la grande dame de la chanson française Véronique Sanson et le groupe américain d'indie-rock The National. «Ce concert est très attendu. Ce groupe ne s'est pas produit en Suisse romande depuis 2014», a ajouté Antonin Rousseau. A l'affiche du jeudi, on peut signaler aussi le groupe de rock britannique Stereophonics.

Le vendredi 12 juin, le concert du groupe français Tryo devrait être «l'événement de la soirée». Les autres têtes d'affiche sont le musicien français Philippe Katerine et le rappeur français Vald.

Le samedi 13 juin, Festi'neuch se réjouit d'accueillir le groupe français d'électro Justice qui jouera en DJ set en exclusivité suisse. «Ce groupe qui avait tenu son premier concert en Suisse à Festi'neuch au début de leur carrière nous fait l'honneur de revenir pour célébrer nos 20 ans», a expliqué Antonin Rousseau.

Le rappeur français Niska sera aussi sur scène le samedi, un concert très attendu par la jeunesse. Tout comme le colosse new-yorkais Action Branson et son hip-hop acéré et puissant.

Le chanteur français Christophe Maé sera la tête d'affiche du dimanche 14 juin, une journée orientée famille. Il sera accompagné des Négresses vertes, du rappeur français Oxmo Puccino et du groupe régional Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois.

Vaisselle réutilisable

Pour sa 20e édition, Festi'neuch n'a pas prévu de soirée supplémentaire ou d'événement exceptionnel, mais a décidé de «saupoudrer la manifestation de plus de magie». Avec notamment le samedi, des Plasticiens volants, des créatures féeriques qui voleront au-dessus des têtes des festivaliers entre les scènes.

Le dimanche, 180 élèves provenant de quatre chorales du canton de Neuchâtel seront sur scène, entourés de 60 musiciens du Conservatoire de Neuchâtel. Ils interpréteront les titres d'artistes qui se sont produits à Festi'neuch depuis sa création.

Au niveau des nouveautés, le festival va introduire cette année de la vaisselle réutilisable. La consigne unique d'un franc sera valable aussi bien pour les verres, les assiettes et les couverts.

Le budget de cette édition est de 3,9 millions de francs en raison de coûts généraux en hausse, contre 3,7 millions l'an dernier. Environ la moitié des recettes provient de la billetterie. En 2019, le festival a réussi à clôturer dans les chiffres noirs, «mais cela reste un défi d'équilibrer le budget», a ajouté Antonin Rousseau.

L'an dernier, Festi'neuch avait attiré 50'000 spectateurs. Trois soirées s'étaient déroulées à guichets fermés. (ats/nxp)