Une personne tuée dans un accident de minibus

Un minibus circulant sur la route du col de la Forclaz en direction de Martigny a percuté tôt jeudi matin le mur d'un couvert à ordures avant de terminer sa course sur le flanc. Dépêchés sur place, les secouristes n'ont pu que constater le décès de l'un des deux occupants. Le second a été blessé.

Ce second occupant a été désincarcéré et médicalisé sur place avant d'être acheminé aux urgences de l'hôpital de Sion. Ses jours ne semblent pas en danger, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué. L'identité formelle de ces deux personnes, un homme et une femme de nationalité étrangère, est actuellement en cours.

À l'approche d'un virage en épingle et pour une raison que l'enquête tentera de déterminer, l'engin a quitté la route descendant du col de la Forclaz. Celle-ci a été fermée au trafic dans les deux sens jusqu'aux environs de midi.

