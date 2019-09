Un hôtelier, dénominateur commun des affaires Maudet et Dal Busco

Il est le dénominateur commun des affaires Maudet et Dal Busco. Paul Muller, l’hôtelier qui, par le biais du groupe Manotel, a versé 10 000 francs à Serge Dal Busco et 105 000 francs à deux associations de soutien à Pierre Maudet. Sans compter la prise en charge d’un apéritif de campagne à l’hôtel N’vY le jour de l’anniversaire du magistrat PLR. Pourquoi lui? Contacté, Paul Muller dit réserver ses réponses à la justice. Tire-t-il les ficelles de la politique genevoise en coulisses? La réalité est plus complexe. Éclairages.

Le rayonnement de cet hôtelier à Genève dépasse largement le cadre du seul groupe Manotel (lire aussi ci-dessous). Cet homme, respecté par l’immense majorité de ses pairs, est membre de l’influente Société des Hôteliers de Genève depuis 2003, et l’a présidée pendant un long règne entre 2005 et 2011. Parmi les missions de cette association figure un «lobbying efficace», selon les termes employés sur son site internet.

Son chemin croise celui de Pierre Maudet à plusieurs reprises, bien avant que ce dernier ne devienne conseiller d’État. Notamment lorsque les deux hommes siègent ensemble au conseil de la Fondation pour le tourisme, de 2007 à 2011.

En 2008, Pierre Maudet, alors conseiller administratif en Ville de Genève, annonce que «les illuminations de Noël ne coûteront rien aux contribuables». Car la Fondation pour le tourisme a accepté de les financer à hauteur de 700'000 francs. «Pierre Maudet a pu bénéficier des retombées politiques de cette opération win-win», commente un observateur. Mais à l’époque, c’est le PDC Pierre-François Unger qui préside l’organe.

Décrit comme un «joueur d’échecs» par certains, Paul Muller a sans nul doute la qualité d’occuper les positions stratégiques. Depuis 2008, il est aussi membre du conseil d’administration de Palexpo. Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale de la société anonyme, où l’État est actionnaire majoritaire. Selon notre observateur, «cela lui donne un avantage comparatif sur ses concurrents: il sait mieux que quiconque quels congrès seront à Genève et quand, et peut ainsi se positionner pour héberger les congressistes dans son groupe.»

Une hypothèse qui ne tient pas si l’on en croit les propos de Lucie Gerber, porte-parole de Genève Tourisme. «C’est nous qui démarchons les Congrès, pas Palexpo. Et quand on les obtient, on réserve des contingents de chambres dans les hôtels avec un code automatisé, sans forcément révéler le nom de l’événement.» Il apparaîtrait donc complexe d’interférer dans cette mécanique bien huilée.

Mais Palexpo vient de créer sa propre centrale de réservation. Le site du centre d’exposition et de congrès indique que «la société Palexpo Hotel Reservation a été fondée par Palexpo SA et Kenes Group dans le but d’organiser l’hébergement des congressistes […], plus d’un million de visiteurs du monde entier». Une source bien informée réfute toute conclusion hasardeuse: «Le conseil d’administration n’a pas accès à ces données, d’autant qu’il s’agit d’une joint-venture avec un partenaire globalisé.»

En décembre 2012, Paul Muller est nommé président de la Fondation Genève Tourisme par le Conseil d’État, où Pierre Maudet est élu depuis quelques mois seulement à l’opportunité d’une élection partielle. Mais à ce moment, il est à la tête du Département de la sécurité. L’économie est alors tenue par Pierre-François Unger.

Pour les élections cantonales qui suivent, en 2013, Paul Muller apparaît déjà dans la liste des donateurs du PLR. Ainsi que pour les suivantes, en 2018. Les montants exacts versés au parti ne sont pas indiqués dans les comptes de campagne. Interrogé, l’actuel président du PLR, Bertrand Reich, indique «ne jamais communiquer les montants, on s’en tient au strict respect de la loi».

En 2014, fraîchement réélu, Pierre Maudet expérimente la vidéosurveillance aux Pâquis. Le quartier notoire des dealers, des prostituées. Mais aussi celui des hôtels (dont ceux de Manotel) dont la clientèle peut, en toute logique, s’inquiéter de ce voisinage.

Pour rappel, le conseiller d’État emmène Paul Muller au sein d’une délégation d’affaires genevoise aux Émirats arabes unis en mai 2015. Le journal «Le Temps» parle alors d’une «opération séduction», et mentionne la visite par l’homme politique de la «première école suisse du Moyen-Orient […] fondée par Omar Danial (famille propriétaire du groupe Manotel)».

En 2017, Paul Muller s’associe à Marc-Antoine Nissille, également membre du comité de la SHG, pour reprendre l’hôtel de luxe Les Armures. Ce cinq-étoiles, à deux pas de l’Hôtel de Ville, reçoit de par sa position géographique un certain nombre de personnalités politiques locales, du moins dans son restaurant. Contacté, Marc-Antoine Nissille n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Dans les derniers développements touristico-politiques, le Conseil d’État a présenté en mai son projet de modification de la loi sur le tourisme. Il envisage que le montant de la taxe de séjour, payée par les touristes pour chaque nuitée enregistré à Genève, soit unifié quel que soit le type d’hébergement (à l’exception des campings). Cela permettrait notamment de taxer les nuitées générées par Airbnb. Ce projet de loi est désormais entre les mains du Grand Conseil.

Les liens entre Manotel et les politiciens concernés seront peut-être éclaircis vendredi lors de l’audition de Pierre Maudet par le Ministère public.

Entre séduction et indifférence

Au-delà du volet Manotel des affaires Maudet et désormais Dal Busco, il est permis de s’interroger sur les liens entre le monde politique et hôtelier en général à Genève.

La courroie de transmission la plus logique à première vue est la Société des hôteliers de Genève (SHG), présidée par Paul Muller de 2005 à 2011. Elle «œuvre pour une haute qualité et une grande efficacité de l’hôtellerie genevoise et permet à ses membres d’arborer les étoiles». Son président, Thierry Lavalley, assure que le cas Manotel est totalement isolé (lire son interview ci-dessous ). La majorité des interlocuteurs joints à ce sujet font d’ailleurs part de leur stupéfaction.

Le vice-président de la SHG, Samuel Koenig, tient le même discours. «Je suis apolitique, explique le directeur de l’Holiday Inn, et je n’ai aucun contact avec ce milieu. On ne sponsorise personne. Mon hôtel, un trois-étoiles près de l’aéroport, intéresse sans doute moins les personnalités politiques que les établissements autour de la rade, plus sollicités. À la SHG, Paul Muller ne nous a jamais endoctrinés, on est libres. On s’engage juste pour faire bouger les choses.»

Un autre membre du comité de la SHG, Gilles Rangon, nous a répondu «en toute transparence». Il se trouve que le groupe PLR du Conseil municipal en Ville de Genève a pris l’habitude de manger au restaurant de son hôtel Eden, un petit établissement indépendant, lors des sessions parlementaires. Les élus bénéficient-ils d’un arrangement tarifaire particulier? Pas du tout, selon lui: «Ce groupe paie le même tarif que tous les autres clients, la formule entrée-plat à 29 fr. 50 . C’est déjà un très bon rapport qualité-prix, je ne peux pas baisser encore.»

La cheffe de groupe PLR, Patricia Richard, confirme: «Nous payons le même prix que tout le monde, je règle l’addition avec ma carte de crédit personnelle et le parti nous rembourse car nous avons droit à des indemnités repas.»

Gilles Rangon s’avoue par ailleurs «surpris» des révélations sur Manotel. «Mon établissement doit être ouvert à tous, c’est très difficile de soutenir un parti plus qu’un autre. Si je dois investir, c’est dans mon hôtel. Je n’offre pas de gratuités en dehors d’événements très particuliers comme la Fête de l’espoir, mais sans dimension politique.»

Contactés, deux autres membres du comité de la SHG, Marc-Antoine Nissille, directeur des Armures, et Jean-Vital Domézon, directeur de l’Hôtel d’Angleterre, n’ont pas souhaité s’exprimer.

Un dirigeant hôtelier qui préfère rester anonyme confie pour sa part n’avoir «aucun lien avec le monde politique genevois, pas le début du commencement d’un contact. On essaie d’ailleurs parfois d’obtenir des choses de la Ville, sans succès, peut-être justement car je n’ai pas assez de relations. Mes propriétaires ne s’intéressent pas du tout à la politique genevoise et me disent que ma priorité doit être les clients. J’ai découvert totalement par hasard qu’un de nos fournisseurs est membre du Conseil municipal dans une commune.»

Le Métropole est un bon exemple d’établissement qui pourrait être écartelé entre hôtellerie et politique. En effet, ce cinq-étoiles de la Rive gauche est propriété de la Ville de Genève. Mais Philippe Rubod, qui l’a géré pendant trois ans, précise «qu’il n’est pas rare dans le monde de l’hôtellerie, et pas qu’à Genève, de devoir gérer un établissement propriété d’un État, d’une ville ou d’une institution publique. Ce sont des propriétaires comme les autres, qui ont un actif et souhaitent en obtenir un rendement.»

Selon lui, le rapport entre la Ville de Genève et la direction du Métropole était donc «dans la moyenne». Il concède volontiers que «lorsqu’une personnalité politique organise un événement chez vous, alors vous l’invitez à déjeuner, comme n’importe quel client.» Et ajoute que le Département de Sandrine Salerno est très attentif à faire la part des choses.

À notre connaissance, deux hôteliers sont ou ont été élus dans le canton. D’une part, l’ex-député UDC Philippe Guénat, cofondateur de la chaîne Hôtels et Patrimoine, qui comprend six établissements en Suisse. Dont à Genève l’hôtel des Horlogers, un trois-étoiles à Plan- les-Ouates. D’autre part, le conseiller municipal PLR à Chêne-Bougeries Marc Fassbind, du groupe Fassbind Hôtels, qui gère notamment quatre hôtels à Genève, dont l’hôtel Cornavin.

De passage à Genève, Philippe Guénat se dit «abasourdi de voir que deux membres de notre gouvernement sont tombés dans le piège. Personnellement, j’ai toujours payé pour mes campagnes et refusé toutes les propositions de financement. Manotel, ça m’a fait tomber les chaussettes. Pourquoi le transfert bancaire à Serge Dal Busco, à qui cela profite-t-il? Cela ne ressemble pas à la famille Danial (ndlr: coactionnaire de Manotel). Ils savent arrondir les angles, mais ça s’arrête là.» S.S.