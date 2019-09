Une arnaque à la «Pretty Woman» à 4,2 millions

Un homme s’est rendu cette année à la police en affirmant, inquiet, que sa compagne subissait des pressions de la part d’un proxénète qui la forçait à vendre son corps. Prenant l’affaire au sérieux, la Brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) s’est mise à enquêter dès la fin du printemps à coups de filatures et d’écoutes.

Coup de théâtre: selon nos renseignements, la femme a été interpellée le mois dernier. Cette Suissesse, âgée d’une vingtaine d’années, se retrouve suspectée d’avoir grugé deux ex-compagnons, un conseiller financier et un informaticien, à hauteur de 4,2 millions de francs! Prévenue d’escroquerie, elle est soupçonnée d’avoir soutiré près de 3,8 millions de francs au premier plaignant entre 2013 et 2017. Le second, celui qui pensait que son aimée était exploitée sexuellement, aurait perdu 480'000 francs entre l’été 2018 et août de cette année.

«Comme Pretty Woman»

Le Ministère public soupçonne la prévenue d’avoir utilisé le même genre de stratagème à deux reprises. Elle aurait prié le premier compagnon de lui verser de l’argent car elle peinait à payer son loyer, ses factures. Elle aurait évoqué également des problèmes personnels, un décès fictif, un problème de santé, la maladie de son chien et la création d’une société de soins en ville. Société qui a visiblement existé mais qui a fait faillite et a donc été radiée du Registre du commerce…

Outre ses prétendus ennuis avec un proxénète, la détenue, présumée innocente, aurait évoqué au second plaignant des dettes à rembourser et des études à payer. Elle lui a d’ailleurs remis une reconnaissance de dettes.

Quoi qu’il en soit, ces transferts ont visiblement eu lieu dans un contexte de vie de couple. «Ces hommes étaient fous d’elle, relève une source. L’un d’eux a apparemment voulu jouer au sauveur qui vient en aide à une prostituée comme dans Pretty Woman.»

Selon un informateur, le premier compagnon a porté plainte après sa première convocation dans les locaux des forces de l’ordre en mai dernier. Par le passé, il a tenté de recouvrer son argent par les voies de la poursuite sans toutefois retrouver sa mise.

Pour qu’une escroquerie soit consommée, il faut notamment démontrer l’existence d’une astuce mise en place par la prévenue, représentée par Me Samir Djaziri. L’enquête devra également se pencher sur l’attitude des plaignants, défendus par Mes Olivier Peter et Lorella Bertani. Il s’agit de savoir s’ils ont procédé à des vérifications suffisantes avant de verser l’argent. «Il n’est cependant pas nécessaire que la victime ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée, relève de manière générale l’avocat Me Romain Jordan. L’astuce n’est exclue que si la victime n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances.»

La procédure pénale, qui n’en est qu’à ses débuts, est dirigée par le procureur Frédéric Scheidegger. Une audience de confrontation entre les parties est agendée pour la fin du mois.

À noter qu’au moment de l’arrestation de la suspecte, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. Les juges ont essentiellement invoqué le risque de collusion existant entre les différentes parties à la procédure.

Contacté, Me Samir Djaziri confirme que sa cliente conteste les faits qui lui sont reprochés. Il ne souhaite pas faire de commentaires à ce stade.

L’inconvénient du bonheur

La Prévention suisse de la criminalité (PSC), qui dresse un catalogue des arnaques, met en garde les victimes. Elle dresse notamment les comportements typiques des escrocs: «Pour duper plus facilement leurs victimes, les fraudeurs cherchent à les déstabiliser, font le forcing pour les convaincre et essaient souvent de les isoler et/ou de les mettre sous pression, relève la PSC. Les fraudeurs exploitent sciemment les points faibles.» Parmi eux: l’avidité, la naïveté, l’ignorance, l’entêtement, la fierté et le besoin d’amour.

Enfin sur son site, ce service intercantonal de promotion de la sûreté décrit les situations qu’affectionnent les arnaqueurs de tout poil: «Les personnes qui traversent une crise personnelle, qui sont sous stress ou sous la pression du temps, qui vivent une période de bonheur euphorique, qui éprouvent un grand chagrin, qui ont un besoin urgent d’argent ou qui sont en manque d’amour, d’attention et de reconnaissance devraient être vigilantes et étudier avec un soin particulier les offres proposées.»